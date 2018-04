Platy politiků mají podle vlády růst pomaleji, než jak se nyní vypočítávají

PRAHA Růst platů politiků by měl být od příštího roku pomalejší, než vyplývá ze současného modelu výpočtu. Zafixování navržené ministerstvem práce dnes podle tiskového odboru schválila vláda v demisi. Předloha, která má podle předběžných vyjádření stran podporu ve Sněmovně, by měla podle zdůvodnění zbrzdit zvyšující se rozdíl mezi platy představitelů státní moci a ostatních lidí placených z veřejných rozpočtů.

Bez změny by bylo zvýšení platů politiků mezi letoškem a příštím rokem podle autorů návrhu „bezprecedentní skokové“ a nebylo by možné je „považovat za přiměřené“.



Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjejí. Pro letošní rok se základna počítala jako 2,5násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, přičemž tento koeficient od roku 2015 postupně narůstal. Před tím byly platy politiků zmrazeny a nezvyšovaly se.

Příští rok a v následujících letech by měl být koeficient podle platného zákona 2,75. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní novelou navrhuje, aby do budoucna zůstal na letošních 2,5. Stát by ušetřil také na víceúčelových paušálních náhradách politiků, jež se od platové základny také odvíjejí.

„Postupné zvyšování násobku pro výpočet platové základny v posledních letech spolu s růstem výše průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře zapříčinily dramatický nárůst výše platové základny představitelů státní moci, a to zejména v porovnání s ostatními skupinami osob odměňovanými z veřejných rozpočtů,“ stojí v důvodové zprávě.

Z dřívější ankety ČTK vyplynulo, že novela by ve Sněmovně mohla mít šanci na schválení. Zbrzdění navyšování platů nachází podporu například u Pirátů a u hnutí Svoboda a přímá demokracie. Hlasy jejich poslanců by spolu s hlasy poslanců ANO k přijetí normy v dolní komoře stačily. Některé další strany vyjadřují ochotu k debatě.