Plavky jsou často nevkusné a nesedí, chtěla jsem to změnit, říká návrhářka

Lidovky.cz: Proč jste si vybrala zrovna plavky? Nejsou hodně omezující co se týče materiálu a hlavně formy?

Lidovky.cz: Proč jste si vybrala zrovna plavky? Nejsou hodně omezující co se týče materiálu a hlavně formy?

Omezení vnímám jako výzvu, a i proto jsem se chtěla tomuto segmentu věnovat. Hlavně mám moc ráda léto a plavání. Taky mi přišlo, že tady chybí plavky, které by byly krásné, nadčasové a nepocházely z módních řetězců. Studovala jsem v Ateliéru designu oděvu a obuvi na UMPRUM a chtěla jsem dělat něco, co by bylo i praktické. Nejen věci na molo. Ale samozřejmě se ráda věnuji i volnější tvorbě, ráda obě polohy propojuju.

Lidovky.cz: Co si myslíte, že je u většiny běžně prodávaných plavek největším prohřeškem?

Že jsou často nevkusné, přeplácané. Nebo dobře nesedí. A když už sedí, tak zase třeba nejsou hezké.

Lidovky.cz: A jak by naopak podle vás měly vypadat ideální plavky?

Měly by podtrhnout osobnost nositelky. A to se stane, když se v nich dotyčná bude cítit dobře. To dělá hodně. Měly by být krásné a kvalitní.

Lidovky.cz: Nosíte svoje plavky nebo i jiných značek?

Většinou testuju nějaké vlastní plavky, připadá mi to důležité a pořád je co zkoušet. Navíc zrovna to testování je docela příjemná „povinnost“.

Lidovky.cz: Máte nějakou inspiraci ze zahraničí?

Líbí se mi plavky a spodní prádlo, které vytváří belgická značka La fille d’O nebo třeba plavky od americké značky Araks. Kdybych zabrousila do historie, líbí se mi přístup designéra Rudiho Gernreicha, jehož modely - nejen plavek - obletěly celý svět, protože byly jiné než všechny ostatní.

Lidovky.cz k Barboře Veselé: Báro, vy jste absolventkou pražské FAMU. Jak se stane, že fotografka zběhne k designu obuvi?

Sama se občas ještě divím, jak se to stalo. Nebyl tam žádný výrazný zlomový moment, dozrála jsem k tomu postupně. Na začátku byl pocit nenaplnění a v tu stejnou dobu mi v hlavě vrtalo, jak jsou vlastně boty vyrobené a proč je nedělají hezčí. Má původní představa byla, že budu kreativní a zároveň užitečná a to tak, že mé boty budou lidem oporou a budou se v nich cítit pohodlně. Prostě budou lidem dělat dobře na těle i na duchu. Také mne lákalo pracovat více rukama, vytvářet něco reálného, na co se dá sáhnout. Asi to byl následek digitální fotografie, hodně práce s počítačem a také to, že fotografie je „jen“ obraz.

Lidovky.cz: Zatímco plavky jsou vaší prací, na sandálech už spolupracujete obě společně s Barborou Veselou. Máte nějak rozdělené činnosti a, řekněme, pravomoci? Nebo jde o 100% týmovou práci?

Co se týká sandálů, ano, jde o týmovou práci a v podstatě obě řešíme všechno. Při spolupráci dvou lidí je důležitá důvěra a společný cíl. Snažíme se ze spolupráce vytěžit maximum a dát dohromady zkušenosti, které má každá z nás. Bára je skvělý technolog a precizní řemeslník, takže přirozeně má na starost více otázky výroby. Já jako zakladatel a vizionář PLOVE více řeším otázky celkové prezentace značky a taky design plavek. Snažíme se ve své tvorbě přicházet s novými nápady, to máme s Bárou společné. Je pro nás důležité nacházet něco nového, osobitého. Snažíme se o designu přemýšlet pragmaticky, ale je pro nás důležitý experiment, hledání a přesahy.

Lidovky.cz: Jak moc velký je rozdíl při navrhování plavek a při navrhování sandálů?

Obojí má svá specifika i svou funkci. Plavky existují hlavně ve vodě a je to oděv určený pro konkrétní příležitost. Co se týká sandálů, ty jsou koncipovány jako plnohodnotná městská obuv pro běžné denní nošení (nikoli jako boty do vody). Oba tyto produkty podléhají jiné výrobní technologii a od toho se také spousta věcí odvíjí. V něčem ale jedno doplňuje druhé. Napadlo nás použít plavkový materiál na sandály a tím jsme našly další možnost jeho využití a vytvořily něco zcela unikátního.

Lidovky.cz: Chystá PLOVE v budoucnu nějaký další přírůstek?

Vypadá to, že nás zatím tyto dva produkty zaměstnávají dostatečně. Ale samozřejmě je spousta možností, jak by se mohla značka rozrůst. Od plážového lehátka, vlastního nanuku po opalovací krém. Uvidíme, co přinese čas.

Lidovky.cz: Neplánujete se při výrobě sandálů spojit s nějakou továrnou na výrobu bot?

Plánujeme. Už jsme to zkoušely, ale výstupy zatím nebyly vyhovující, ač jsme narazily na ochotné lidi s dlouholetou praxí. Obecně je problém, že fabriky nejsou tolik otevřené výrobě nových věcí, jejichž výrobní způsob je byť jen trochu odlišný od toho jejich. Hraje roli i to, že pro továrnu není úplně lukrativní přizpůsobovat výrobu produktu, který se vyrábí v menším množství, což je zrovna náš případ. Hodně z nich také prostě má „svých starostí dost“ a nechtějí se zaobírat ničím jiným, což je vlastně pochopitelné. Každopádně je to škoda a doufáme, že se přece jen časem zadaří. Zatím výrobu realizujeme samy s pomocí dalších lidí, kteří nám asistují.

Lidovky.cz: S jakými materiály pracujete? Je pro vás důležitý jejich původ?

Materiál hraje v našem designu klíčovou roli a i ve výrobním procesu. Pro výrobu sandálů i plavek používáme plavkovinu, což je syntetický materiál, který tvoří ze 78 % polyamidové vlákno a z 22 % elastan. Materiál, který používáme, pochází z Itálie -ať už jej kupujeme v českém obchodě, kam byl z Itálie dovezen nebo ho objednáváme přímo z jejich fabriky -, kde díky silné lokální tradici výroby plavek mají na výrobu této látky potřebné zázemí a vyrábí ji hned na několika místech. V České republice v současné době neexistuje výrobce, který by tento materiál vyráběl, bohužel. Na druhou stranu z Itálie pochází i materiál, který tvoří z 80 % recyklovaná polyamidová vlákna, což je skvělé. Začínám s tímto materiálem pracovat a zatím se objevilo několik prvních kousků v nové kolekci plavek. Bylo by skvělé, kdybychom jej od příští sezony začaly používat i na sandály.

Lidovky.cz: Sandály PLOVE jsou tak trochu jiné. Jak byste je třemi slovy popsaly?

Pohodlné, krásné, nadčasové.