‚Po jeho zhlédnutí se radši stanete alkoholikem.‘ Kritika rozcupovala Sněhuláka

Dlouho očekávaný kriminální snímek Sněhulák na motivy knižního bestselleru dopadl velmi špatně. I režisér snímku Tomas Alfredson uznal, že mu film nedrží pohromadě. Světoví recenzenti se tak utkali ve fiktivní soutěži o to, kdo vtipněji a výstižněji popíše divákovo utrpení.

„Seběhlo se to velmi rychle. Přišla nám zpráva, že studio sehnalo peníze a že můžeme hned začít natáčet. Na natáčení v Norsku jsme měli velmi málo času a nedostali jsme ani celý scénář. Zjistili jsme, že nám toho hodně chybí. Je to jako když skládáte skládanku a na jejím konci vám chybí několik podstatných dílků,“ vysvětloval režisér Tomas Alfredson (Ať vejde ten pravý, Jeden musí z kola ven) norskému deníku NRK, proč film dějově příliš nedrží pohromadě. To je také jeden z hlavních bodů kritických ohlasů. Snímek má na recenzním serveru Rotten Tomatoes pouhých 12% (údaje k pátku 20. října). Autorem knižní úspěšné stejnojmené knižní předlohy je spisovatel Jo Nesbø.

„Ten výbušný závěr je tak tupý a nenápaditý, že by jeho scenáristi měli být posláni zpátky do školy a donuceni opakovat ročník,“ píše magazín The Wrap.

„Po dvou hodinách Sněhuláka už přesně víme, proč hlavní hrdina popíjí tvrdá alkohol na autobusových zastávkách. Můžeme mít dokonce nutkání se k němu hned připojit,“ píše recenzent webu The Wire, který z kina nejspíš zamířil rovnou do baru.

„Pokud bylo cílem Sněhuláka nabídnout krásné pohledy na norskou přírodu, ale jinak být úděsným naprosto ve všem, tak gratulace, mise splněná,“ pouští se do filmu deník The Telegraph.

„Na Sněhulákovi není absolutně nic nového nebo originálního. Možná kromě jména Harry Hole, které pravděpodobně hlavní hrdina používá, když natáčí porno (hole znamená anglicky díra, jáma),“ má jasný názor recenzentka webu Flick Philosopher.

Tvrdě se do filmu opřel i deník The Philadelphia Inquirer: „Úděsný thriller Sněhulák slouží jako jako anti-turistická reklama. Díky němu se nebudete nikdy chtít jet podívat do Osla.“

„První půlhodina působí jako nenavazující sestřih scén z norských filmů, kde je všechno tajemné a všem je tak akorát zima,“ píše deník Seattle Times.

„Největší záhadou Sněhuláka není neznámý vrah, ale otázka, proč takhle špatný film vůbec vzniknul,“ napsal server The Film Stage.