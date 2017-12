Po Klausově amnestii zbil člověka, za mříže ho ‚vrátil‘ Zeman. Stejně jako 800 dalších

PRAHA Tomáš S. měl původně strávit 20 měsíců ve vězení kvůli nehodě, po níž zemřel jeho kamarád. Do jeho trestu ale zasáhla amnestie tehdejšího prezidenta Václava Klause, dostal se tak na svobodu. Letos se na přelomu listopadu a prosince do vězení vrátil, protože porušil podmínku propuštění. Pan S. se proti svému návratu za mříže brání ústavní stížností. Jinak patří mezi téměř osm stovek podmíněně amnestovaných, kteří opět skončili ve vězení.

V lednu nadcházejícího roku uplyne pět let, kdy tehdejší prezident Václav Klaus vyhlásil amnestii. Díky jeho dílčímu pardonu vyšel z vězení i Tomáš S., jenž si měl odsedět 20 měsíců za to, že řídil pod vlivem drog a havaroval. Městský soud v Praze ho pravomocně potrestal v srpnu 2011, Tomáše S. odsoudil za ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky.

K dopravní nehodě došlo počátkem června 2009 v okrese Praha-západ kolem třetí hodiny odpoledne. Tomáš S. si sedl za volant, ačkoliv v krvi mu koloval amfetamin a metamfetamin. V osudové části své jízdy dostal v zatáčce smyk a po výjezdu ze silnice naboural do stromu. „Jeho spolujezdec utrpěl těžké mozkolebeční poranění a další zranění, v důsledku čehož dne 9. května 2010 zemřel,“ stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu, kam se pan S. marně dovolával.

Na podzim 2011 nastoupil do vězení, ale do jeho trestu promluvila v lednu 2013 Klausova amnestie. Na Tomáše S. se vztahoval třetí článek prezidentova pardonu, na jehož základě vyšli z vězení pachatelé s trestem do dvou let. Součástí jejich propuštění byla podmínka, že se do budoucna zdrží jakéhokoliv provinění. Pro pana S. to znamenalo, že měl pět let vést řádný život.

Podmínku však nedodržel. Třeba v listopadu 2015 v obci Třebotov poblíž Černošic ve Středočeském kraji vpadl do ubytovny, kde brutálně zaútočil na jednoho z nájemníků. „Úmyslně ho napadl několika ranami pěstí do nohou, hrudníku a hlavy,“ stojí v rozsudku Okresního soudu Praha-západ. Oběť skončila na tři dny v nemocnici s pohmožděním hlavy, zlomeným žebrem a poraněnou pohrudnicí.

Na případ upozornil Zeman

Už dříve se navíc dopustil legalizace výnosů z trestné činnosti, dostal tak souhrnný podmíněný trest dvou let se zkušební lhůtou čtyř let. Za normálních okolností by za mříže nemusel, ale protože se vzepřel podmínkám amnestie, čekal ho návrat do vězení, kam si šel si odsedět zbytek původního trestu, který si vyslechl po dopravní nehodě. Do cely usedl koncem listopadu letošního roku.

Že jde o amnestovaného, upozornil letos v září pražský okresní soud přímo prezident Miloš Zeman. Jelikož amnestii vyhlásil jeho předchůdce, na dodržování jejich podmínek dohlíží formálně on. „Pan prezident učinil sdělení, že osoba, která byla účastna amnestie, amnestijní podmínku porušila,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček.

Tomáš S. aktuálně sedí v ruzyňské věznici. Návrat za mříže však nepřijal, navzdory zřejmému nerespektování podmínky propuštění po Klausově pardonu podal ústavní stížnost. V ní rozporuje stanovisko prezidenta Zemana. „On říká, že podmínku amnestie neporušil,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Okresního soudu Praha-západ Jana Číhalová. Na Ústavním soudu leží jeho stížnost od 20. listopadu.

Příběh pana S. je jedním z několika set dalších, které se po propuštění na základě amnestie Václava Klause stočil stejným směrem. Věznice s podmínkou v lednu 2013 opustilo 2494 trestanců, ale skoro třetina zamířila zpět. „K 22. prosinci 2017 porušilo podmínku amnestie celkem 790 osob,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman. Celkem se díky Klausovu pardonu dostalo na svobodu 6 442 lidí. Většinu z nich pustil tehdejší prezident bez dalších podmínek.