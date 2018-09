Na fotbal armádním speciálem. Dopravu reprezentace k debaklu do Ruska povolila vláda

PRAHA Pondělní debakl české fotbalové reprezentace při zápase v Rusku se nepřímo dotkl i tuzemské vlády. Byl to totiž právě kabinet Andreje Babiše, který schválil přepravu hráčů na zápas. Národní tým na místo utkání dopravilo armádní letadlo. Bylo to poprvé po šesti letech, kdy česká fotbalová asociace zvolila pro přesun k mezistátnímu utkání letadlo ozbrojených složek. Národní fotbalový tým se přitom běžně přepravuje soukromými linkami.

K přátelskému utkání do Rostova na Donu se česká reprezentace vydala v sobotu 8. září, podle informací serveru Lidovky.cz nasedla do armádního leteckého speciálů. Cestovala strojem Airbus A-319. Po jednom z největších debaklů ve své historii, 1:5, pak dosedl letoun s neúspěšnými fotbalisty na letišti v pražských Kbelích uplynulé úterý. Český národní tým cestoval armádním speciálem poprvé od roku 2012.

„Armáda ČR zabezpečuje přepravu v souladu se zákonem o ozbrojených silách České republiky. Na základě rozhodnutí vlády lze zabezpečit leteckou dopravu sportovců reprezentujících Českou republiku v zahraničí,“ přiblížil serveru Lidovky.cz pravidla armádní dopravy mluvčí ministerstva obrany Jiří Caletka. Kabinet svolil k přesunu speciálem na svém předposledním srpnovém zasedání, návrh vzešel od ministerstva školství, jemuž sport podléhá.

Dopravu k utkání do Ruska si pro národní tým objednala Fotbalová asociace ČR, náklady obě strany tají. Částka podléhá obchodnímu tajemství. Fotbalový výběr přitom využívá armádní letecké flotily naprosto výjimečně. Běžně cestuje stroji firmy Travel Service, s níž má fotbalová asociace uzavřenu rámcovou smlouvu. Spojení s Travel Service dává smysl i v tom ohledu, že majetkovou většinu ve firmě dosud drží čínská CEFC, jenž je partnerem reprezentace.

„Travel Service zajišťuje leteckou přepravu do zahraničí na většinu zápasů fotbalové reprezentace, vyjma například zápasu v Rostově. Jedná se o běžné komerční lety za standardních podmínek na trhu,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí Travel Service Vladimíra Dufková. Občas reprezentace nasedne do stroje Českých aerolinek, v nichž majetková většina náleží rovněž společnosti Travel Service.

‚Armáda? Nejvhodnější podmínky ze všech‘

Pro cestu do Rostova padla podle mluvčího české reprezentace Pavla Pillára z prostého důvodu, za daných okolností šlo prý o nejlepší variantu. „Podmínky i technické specifikace letů byly nejvýhodnější ze všech dostupných možností,“ vysvětlil pro Lidovky.cz. S podrobnostmi o armádních letech se národní tým seznámil letos na jaře při vypravě reprezentace do Číny, když si musel si po poruše původně zajištěného letadla dohodnout náhradní spoj.

„A“ mužstvo fotbalové reprezentace se naposledy přesouvalo armádním letadlem v červnu 2012, když se vracelo z mistrovství Evropy v Polsku. Tehdy vypadlo ve čtvrtfinále s Portugalskem. V září 2012 pak cestoval strojem z leteckého parku Armády České republiky výběr do 21 let k utkání do černohorské Podgorici. Čeští mladíci tehdy s Černohorci remizovali 1:1, čímž si zajistili účast v baráži o mistrovství Evropy.

Armádní letecká flotila Leteckou přepravu Armády České republiky má na starosti 24. základna dopravního letectva Praha-Kbely, dohromady disponuje devíti letadly.

Jde o dvojici letadel Airbus A-319 CJ, čtyřmi stroji Casa C-295 M a dále letouny s menší přepravní kapacitou Canadair CL-601, Jakolev JAK-40 a Let L-410 UVP-E Turbolet.

Fotbalisté zdaleka nejsou jediný tuzemský výběr, jenž se proletěl armádním speciálem. Armáda zajišťuje přepravu různým sportovním reprezentacím v průběhu celého roku. „Ročně se jedná v případě sportovců zpravidla o zhruba desítku až maximálně několik desítek letů. Jejich konkrétní počet je odvislý od volných přepravních kapacit, vznesených požadavků a konání mezinárodních klání,“ podotkl Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva obrany.

Zdaleka nejznámějším případem spojení armády a sportovního výběru na poli přepravy byla cesta hokejového týmu ze zimních olympijských her v Naganu v roce 1998. Čeští hokejisté v turnaji navzdory všem predikcím zvítězili. Původně s cestou do České republiky nepočítali. Jenže po vítězství a mimořádné podpoře z domova cítili potřebu tuzemským fanouškům poděkovat. Do Prahy je tak dopravil narychlo domluvený armádní speciál.