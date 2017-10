Po střelbě v Las Vegas je v nevadských nemocnicích 45 lidí v kritickém stavu

Las Vegas V nemocnicích amerického státu Nevada bojuje o život nejméně 45 lidí, kteří jsou po masakru v Las Vegas v kritickém stavu. S odvoláním na americké zdravotníky to dnes oznámila agentura AP. Při střelbě na nedělním koncertě v Las Vegas zemřelo 59 lidí a dalších 527 bylo zraněno. Zdravotníci nevylučují, že počet obětí se bude zvyšovat.

V nemocnicích dosud zemřelo 19 osob, které záchranáři převezli z prostoru před hotelem Mandalay Bay, odkud vrah střílel. Čtyřiašedesátiletý Stephen Paddock měl u sebe v hotelovém pokoji více než deset zbraní. V domě v seniorské komunitě ve městě Mesquite, kde v posledních měsících žil, policisté objevili dalších 19 zbraní.



Paddock měl rovněž dvě zařízení, která umožňují upravit poloautomatickou zbraň na plně automatickou zajišťující rychlejší střelbu, uvedla agentura AP. Na rozdíl od poloautomatické zbraně s ní není nutné pro každý výstřel mačkat spoušť, kterou lze pouze držet a vystřelit i více než 400 nábojů za minutu.

Zařízení označované za „bump-stock“ v posledních letech zkoumaly americké úřady, odpůrce má i mezi politiky. „Tato náhradní pažba mění poloautomatickou pušku ve zbraň, která může pálit frekvencí 400 až 800 dávek za minutu,“ řekla před časem agentuře AP senátorka Dianne Feinsteinová v obavách ze zdokonalování podobných technologií.

Zbraň vybavená tímto zařízením tak technicky zůstává poloautomatickou, a tudíž legální.



AP připomíná, že získat skutečnou plně automatickou zbraň je v USA krajně obtížné a je k tomu potřeba zvláštní povolení od ministerstva financí. K tomu musí žadatel mít prověrku od FBI a také povolení od místní policie.

Federální zákon z roku 1986 navíc civilistům zakazuje držení nově vyrobených automatických zbraní. Získat lze jenom ty, které byly vyrobeny před rokem 1986. Jejich cena se však může vyšplhat až na 20 tisíc dolarů (přes 440 tisíc Kč).

V Paddockově voze policie našla dusičnan amonný, používaný při výrobě výbušnin.

Policisté prohledali i druhý Paddockův dům v nevadském městě Reno, kde žil, než se přestěhoval do Mesquite vzdáleného 120 kilometrů od místa činu. Nic, co by objasnilo dosud neznámý motiv střelby, však policisté neobjevili.

Už nejméně dva majitelé obchodů se zbraněmi ze států Nevada a Utah uvedli, že si u nich Paddock kupoval výzbroj, žádné známky potenciálně nebezpečného jednání však u něj prý nespatřili.

Jeho bratr médiím řekl, že Paddock byl milionářem, který jmění vydělal investicemi do nemovitostí a vášnivě se věnoval hazardním hrám. Násilné sklony podle sourozence neprojevoval a o politiku či náboženství se nezajímal. Policisté se nedomnívají, že by šlo o čin spjatý s teroristickou organizací Islámský stát, která se k útoku přihlásila.

Experti se většinou shodují, že Paddock není typickým pachatelem podobných činů. Svůj čin však měl patrně dobře naplánovaný. „Věděl, co chce udělat. Věděl, jak to chce udělat a nezdá se, že by měl vůbec nějaký plán útěku,“ řekl někdejší psycholog FBI Clint Van Zandt.