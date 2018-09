Po úspěchu Geniální přítelkyně připravuje nakladatelství vydaní autorčiny prvotiny

V prvním románu Eleny Ferrante, autorky celosvětového bestselleru Geniální přítelkyně, se hlavní hrdinka Delia vrací do rodné Neapole, aby dala do pořádku záležitosti své zesnulé matky Amalie. Autorka v próze tematizuje problematický vztah italských žen a jejich dcer, které musí ustupovat do pozadí před svými otci a bratry.

Delia se po nejasné smrti matky, nalezené spoře oděné na pobřeží, snaží posbírat poslední střípky jejího života a rekonstruovat nejasné vzpomínky na své dětství. Ferrante svým románem otevírá svět symbolů, svět, v němž hlavní roli hraje hledání a nalézání – ztraceného vztahu s matkou i k sobě samé.



O skutečnou totožnost Eleny Ferrante se literární obec zajímá už od počátku devadesátých let, kdy vyšla románová prvotina L’amore molesto (1992, Tíživá láska) osob(y) publikující(ch) pod tímto jménem. Mezinárodní úspěch tetralogie Geniální přítelkyně, tvořené romány L’amica geniale (2011, Geniální přítelkyně), Storia del nuovo cognome (2012, Příběh nového jména), Storia di chi fugge e di chi resta (2013, Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou), Storia della bambina perduta (2014, Příběh ztracené holčičky), dal podnět k intenzivnějšímu pátrání po její identitě.

Ať už je Elena Ferrante kdokoli, v současnosti je kritikou řazena mezi největší žijící italské autory a týdeník Time ji v roce 2016 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. S jejím vypravěčským mistrovstvím, které není založeno na narativních experimentech, ale na strhující síle výpovědi o těch nejzákladnějších lidských citových poutech, se už mohli čeští čtenáři setkat v románě Dny opuštění (2011).

Letos si také fanoušci italské spisovatelky mohou užít seriál, jenž na motivy Geniální přítelkyně připravily italská televize RAI UNO v koprodukci s americkou kabelovou televizí HBO. Režíroval ho italský filmař Saverio Costanzo, podepsaný rovněž pod snímky Hladová srdce či Osamělost prvočísel. Podle HBO se o role v seriálu ucházelo více než devět tisíc dětí z oblasti Neapole a 500 dospělých. Zatím existuje osm epizod seriálu, které pokrývají dětství a dospívání dvou přítelkyň. První dva díly uvedl v předpremiéře právě probíhající benátský filmový festival, na světě je i první trailer.

Jsou plánovány ještě tři řady, z nichž každá bude věnována dalšímu ze tří zbylých svazků tetralogie. Není pochyb, že díky televizní adaptaci čtenářů Geniální přítelkyně ještě významně přibude.

Příběh neapolských rodaček Eleny a Lily začalo vydávat v Česku nakladatelství Prostor před dvěma lety. Během té doby přeložila renomovaná italianistka Alice Flemrová všechny čtyři svazky, které mají dohromady téměř dva tisíce stránek. Odvedla mistrovskou práci. „První díl se dočkal již pěti vydání a prodalo se ho 25 tisíc výtisků,“ říká majitel nakladatelství Aleš Lederer. „Po tetralogii Geniální přítelkyně přijde na řadu románová prvotina Eleny Ferrante Tíživá láska, příběh o matkách a dcerách, odehrávající se rovněž v Neapoli. Český překlad vyjde letos v říjnu na Velký knižní čtvrtek v nákladu 15 tisíc výtisků. Zárukou kvality nebude pouze jméno Eleny Ferrante, ale rovněž Alice Flemrové, která se opět zhostí překladu knihy.“