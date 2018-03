Po napadení kyselinou v erotickém klubu v Plzni jsou vážně zraněni tři lidé. Zřejmě útočila prostitutka

Plzeň V erotickém klubu v Plzni v sobotu dopoledne zaútočila žena na několik lidí chemikálií, pravděpodobně šlo o kyselinu. Při incidentu bylo zraněno zřejmě celkem pět lidí, včetně ženy podezřelé z útoku. Žena byla podle policie zadržena. Podle informací České televize mohla žena útočit čistícími prostředky.

Zranění kyselinou utrpěli osmadvacetiletý a devětatřicetiletý muž a asi čtyřicetiletá žena. Muže převezli záchranáři na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice, ženu přepravil vrtulník do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na Kliniku popáleninové medicíny.

ČTK to řekli policejní mluvčí Pavla Burešová a Robin Šín ze Zdravotnické záchranné služby. „Přijali jsme oznámení o tom, že v jednom z nočních podniků v Plzni došlo ke zranění tří osob. Na místo vyjeli policisté,“ uvedla Burešová. Podle ní byla zadržena žena, která je podezřelá z toho, že proti třem lidem použila „zatím přesně nezjištěnou chemickou látku, pravděpodobně kyselinu“.



Lidé na místě události tvrdili, že po předchozím konfliktu zřejmě útočila prostitutka. Zasahovalo několik posádek záchranářů, policie a hasičů. Řídící důstojník krajských hasičů Pavel Musil ČTK řekl, že hasiči pomáhali s první pomocí a po ukončení policejního vyšetřování prostor dekontaminují.

Jedna zraněná byla převezena letecky

„S vážným zraněním jsme letecky převezli ženu na popáleninovou kliniku na Vinohrady, dva muže s vážným zraněním do fakultní nemocnice na Lochotíně na urgentní příjem dále a muže a ženu, jejichž zranění nebyla vážná, na chirurgickou ambulanci na Lochotíně,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí Plzeňské záchranné služby Martin Brejcha. Záchranáři byli k incidentu přivoláni před devátou hodinou ráno.



Událost se stala na Americké třídě v centru města. Zraněných nakonec záchranáři ošetřili celkem pět. Kromě tří lidí vážně zasažených chemikálií i další dva lidi. „Na místě další dvě osoby - útočnice sama lehce zraněná kyselinou. Pak ještě muž s úrazem hlavy bez zasažení kyselinou,“ dodal Šín.



Chemikálií byla podle prvotních neoficiálních informací asi kyselina sírová. Na místě zasahovalo několik posádek záchranářů, policie a hasičů. Řídící důstojník krajských hasičů Pavel Musil že hasiči pomáhali s první pomocí. Nyní čekají, až policie ukončí na místě vyšetřování, pak prostor dekontaminují.



Další podrobnosti k incidentu nemají zatím policie ani záchranná služba k dispozici.

Není to poprvé, co se v Plzni odehrál útok kyselinou. V listopadu 2013 napadl taxikář svou bývalou přítelkyni. Podle rozsudku neunesl dřívější rozchod. Na ženu si počkal před bytem, když nasedla do auta, otevřel dveře a vylil na ni kyselinu sírovou. Sám si přitom maskoval obličej. Soudy mu vyměřily 23 let vězení. Napadená útok přežila, má ale těžké doživotní následky.