Ubodání muže v Chemnitzu je maximálně vytěžováno pravicovými radikály, má jasno profesor politologie

PRAHA Do pohledu na běžence se promítá všechno, z čeho mají lidé strach, říká profesor politologie z Magdeburku Thomas Kliche.

Vznikly nepokoje v Chemnitzu spontánně, anebo se k nim dlouho schylovalo?

Místo činu je náhodné. Jsme svědky toho, že náhodná událost v podobě pobodání muže, kterou nikdy nelze předem čekat, je teď maximálně vytěžována. Ke strategiím pravicových radikálů patří přehánění, vyostřování, eskalace – v tom dokážou jejich různé skupiny velmi dobře spolupracovat a v nejkratším čase se kompletně přesunout na místo konfrontace.

Je situace v Chemnitzu něčím specifická, například ve vztahu k běžencům?

Je to univerzitní město, což znamená, že se zde střetávají různé názorové proudy. Ale i mnohde jinde ve východním Německu najdete lidi, kteří jsou zahořklí, mají pocit, že veškerý veřejný život se odehrává mimo ně, nikdo se o ně nestará.

Tyto lidi je snazší mobilizovat. Hodně z nich stále ještě trpí zánikem komunistické NDR a vnímají to jako potupu. Z většiny obcí odešla až třetina obyvatel, mnozí ztratili práci.

Víme, co udělá s člověkem dlouhodobá nezaměstnanost: ztratí sebedůvěru, nevěří státu. Jakákoli změna, například příchod běženců, je vnímána apriori negativně. Navíc na rozdíl od západní části země chybí zkušenost s lidmi z jiných kultur.

Sasko má relativně málo běženců, přesto hraje migrace velkou roli. Proč?

Do pohledu na běžence se soustřeďuje všechno, co nemají pravicově orientovaní lidé rádi. Tvrdí, že cizinci do Německa nepatří a zůstanou cizí, takže jim prý nelze věřit. Navíc chtějí to, co náleží pouze domácím.

Pak hrají také velkou roli předsudky, a to sice, že uprchlíci jsou agresivní, hamižní, podvádějí a jsou sexuálně násilní. Čím více se o takovýchto jednotlivých případech píše, tím je jednodušší prezentovat je jako zástupce pro celou skupinu.

Zanedbali něco politici?

Ano i ne. Politici musí dát jasně najevo, kde stojí, jaké hodnoty zastávají, což ale znamená, že musí jasně hovořit i o tom, co z jejich pohledu není přijatelné.

Namísto toho ale byli politici hodně vágní, nechtěli si to rozhodit s žádnou důležitou voličskou skupinou. Často jsme slýchávali, že je třeba hovořit s Pegidou (protiimigračním hnutím z Drážďan – pozn. red.). To ale ve skutečnosti žádného voliče nepřiláká, akorát to Pegidě udělá reklamu.



Jaký mohou mít události v Chemnitzu politický dopad?

Určitě z toho bude těžit Alternativa pro Německo (AfD), protože pravicový populismus žije ze strachu lidí. Proto je to teď tak vyhrocené. Čím víc násilí, čím víc sporů, kdy politici nedokážou dostat situaci pod kontrolu, tím víc se lidé uchýlí k AfD.

Alternativa teď navíc tvrdí, že protesty v Chemnitzu sloužily pouze k sebeobraně. Čili z lidí, kteří pochodují ulicemi a pronásledují jiné, dělá AfD oběti.

Toto je typický postup u spolupachatelů, kteří také svalují vinu na druhé. Nikdo za ty události nechce nést vinu. Těmito demonstracemi a tezemi o obětech vytváří radikální pravice druhou velkou iluzi, a to sice, že existuje národ, který je uzavřenou skupinou, drží pohromadě a na rozdíl od elit zná své skutečné cíle.