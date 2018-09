Favorit brazilských prezidentských voleb Bolsonaro ztratil po útoku nožem 40 procent krve

Rio de Janeiro Favorit brazilských prezidentských voleb, krajně pravicový politik Jair Bolsonaro, ztratil po čtvrtečním útoku nožem dvě pětiny krve. Podle jeho příspěvků na Twitteru i vyjádření jeho synů už je ale mimo ohrožení života a úspěšně se zotavuje. Podle některých pozorovatelů může útok na politika, který je přezdívaný „brazilský Trump“, zvýšit jeho šance ve volbách.

Bolsonara čtyřicetiletý útočník pobodal ve čtvrtek na předvolebním shromáždění. Podle prvních informací měla zranění být jen povrchová, situace se ale nakonec ukázala vážnější, než lékaři předpokládali.



Ředitelka nemocnice v Santa Casa Eunice Dantas podle BBC novinářům řekla, že Bolsonaro ztratil ještě před příjezdem do nemocnice dva litry krve a byl v šoku. Po operaci se jeho stav lepší. „V nemocnici bude muset ještě strávit nejméně týden,“ dodala. Podle syna prezidentského kandidáta Flavia Bolsonara je ale nepravděpodobné, že by se jeho otec před říjnovými volbami mohl vrátit ke kampani.



„Mám se dobře a zotavuji se,“ napsal Bolsonaro na Twitter v pátek večer středoevropského času. Dříve v pátek se na sociálních sítích také rozšířil videovzkaz, který Bolsonaro nahrál ze své nemocniční postele. Říká na něm, že byl v šoku srovnatelném s takovým, který člověk má po tvrdém zásahu fotbalovým míčem, a že nikdy nikomu neublížil. Děkuje také doktorům a nemocničnímu personálu.

Policie do vazby vzala čtyřicetiletého Adelia Obispo de Oliveiru, který je z útoku podezřelý. Podle informací BBC ho už předtím napadli rozzuření Bolsonarovi příznivci. Z de Oliveirovy facebookové stránky vyplývá, že napadeného prezidentského kandidáta dlouhodobě kritizoval. Jeho příbuzní tvrdí, že měl potíže s psychickým zdravím, a že s ním nejsou v kontaktu.

Útok může rozhodnout volby

Někteří komentátoři podle BBC tvrdí, že útok nožem, který se odehrál na předvolebním mítinku, může Bolsonarovi nakonec ve volbách pomoct - a to i přesto, že nebude moct pokračovat ve kontaktní volební kampani. Útok je rozhodně dramatický převrat v brazilských prezidentských volbách, jejichž výsledek na rozdíl od mnoha předchozích není vůbec dopředu jasný.

Bolsonaro je podle průzkumů favoritem voleb, jejichž první kolo bude 7. října. Do politiky vstoupil koncem 80. let jako radní Ria de Janeiro a prezentuje jako kandidát, který dá neurovnanou brazilskou politiku prorostlou korupcí do pořádku. Řada lidí jej označuje za brazilského Trumpa.



Kvůli svým mnohdy radikálním postojům čelí mimo jiné obviněním z rasismu. Je znám rovněž urážlivými výroky na adresu žen a veřejně obhajuje brazilskou diktaturu z let 1964 až 1985. Vystupuje rovněž proti sňatkům homosexuálů, které jsou v Brazílii legální již několik let.