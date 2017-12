Ledovka v Česku ráno zkomplikovala dopravu. Stále hrozí silný vítr

PRAHA Ve čtvrtek ráno dopravu na některých místech v Česku zkomplikoval mrznoucí déšť či ledovka na cestách. Na Moravě stále fouká silný vítr, který například v Jeseníkách v kombinaci se sněhem ztížil průjezdnost silnic. Sněží především na horách, na Vysočině vyjelo nad ránem asi 30 sypačů.

Na jihu Moravy bojovali s mrznoucím deštěm, ovšem většina silnic byla sjízdná bez omezení. Bez srážek byly na jihu Moravy zatím pouze silnice na Břeclavsku. Například na Znojemsku od rána padal mrznoucí déšť. Silnice druhé a třetí třídy tam byly sice holé, ale sjízdné se zvýšenou opatrností. Před komplikacemi varují silničáři také na Blanensku. Teploty se pohybovaly na většině míst kraje kolem nuly.

Některé vozovky na jihu Čech byly sjízdné jen se zvýšenou opatrností

Platí to především pro silnice na Českokrumlovsku, Písecku, Strakonicku a Prachaticku. Na Českokrumlovsku a Prachaticku po ránu sněží. Vyplývá to z informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic. Na Táborsku se zase vyskytovaly sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem. Teploty v Jihočeském kraji se ráno pohybovaly kolem nula stupňů Celsia, někde lehce mrzlo. Přes den oblačnost ustoupí a teploty vystoupají až na šest stupňů Celsia.

Královéhradecký kraj ráno zasáhlo sněžení

Silné sněžení zasáhlo především Trutnovsko a Krkonoše. V Krkonoších jízdu řidičům navíc ztěžovala mlha a silný vítr. Na horách by vítr mohl přes den v nárazech dosahovat rychlosti přes 100 kilometrů v hodině. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od nuly do tří stupňů Celsia, na horách mrzlo. Přes den se v Královéhradeckém kraji na většině území čeká déšť, ve vyšších polohách sněžení. Odpoledne budou srážky jen místy. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů, na horách má být kolem nuly.



V Libereckém kraji sněží jen v horských oblastech

Podle Pavla Pospíšila z Krajské správy Libereckého kraje sněžilo jen Jizerských horách a Krkonoších. „V nižších polohách, i v Liberci nebo Jablonci přechází sněžení v mrholení,“ poznamenal Pospíšil. Teploty se ráno pohybovaly jen kolem nuly. Meteorologové v Libereckém kraji očekávají většinou dešťové přeháňky, které budou v polohách nad 600 metrů nad mořem přecházet ve sněhové. Teploty mohou vystoupat během dne až k pěti stupňům, na horách se udrží kolem nuly.



Vysočina: V terénu bylo po čtvrté hodině ranní asi 30 sypačů

Dopravu na některých místech Vysočiny zkomplikoval sníh nebo déšť ze sněhem. Sněžilo v okresech, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Třebíč. Ledovka se na silnicích neobjevila. Podle Ředitelství silnic a dálnic padal déšť se sněhem i na Pelhřimovsku. Nejvyšší denní teploty by se podle meteorologů měly pohybovat v rozmezí dvou až šesti stupňů Celsia nad nulou, vát bude čerstvý jihozápadní až západní vítr rychlostí 18 až 36 kilometrů v hodině, v nárazech až 70 kilometrů v hodině. V polohách nad 600 m. n. m. zejména na severu kraje může sněžit.



V Jeseníkách pozor na sněžení a silný vítr

Se zvýšenou opatrností jsou ve čtvrtek ráno kvůli sněžení a silnému větru sjízdné silnice na Šumpersku a Jesenicku. Místy napadlo několik centimetrů sněhu. Na silnicích je slabá vrstva rozbředlého nebo ujetého sněhu. Sněžení v noci zasáhlo hlavně Šumpersko a nad ránem se oblačnost přesunula i nad sousední Jesenicko. V obou okresech jsou stále sněhové přeháňky. „Napadly jeden až dva centimetry sněhu, takže na vozovkách druhé a třetí třídy provádíme zimní údržbu,“ řekl ČTK dispečer šumperské správy silnic. Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku jsou silnice ráno zpravidla holé a mokré. Místy jsou dešťové přeháňky.



Ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží místy sníh

Všechny cesty jsou s opatrností sjízdné, informují společnosti zajišťující údržbu silnic v regionu. Někde se na vozovkách může při mrznoucím dešti tvořit ledovka. Se sněhem musí řidiči počítat v oblasti Lanškrouna, Ústí nad Orlicí a Žamberka, většinou je po solení rozbředlý. Kluzké vozovky lze čekat v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Ve čtvrtek ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, často foukal silný až nárazový vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus pěti stupni.



Na Lounsku dopravu zkomplikovala ledovka

Dopravu na Lounsku komplikuje několik menších nehod, vyplývá z informací správců silnic a policie.U Žatce na silnici 225 havarovala dvě auta. Tři vozy se srazily u Bítozevsi, nehoda se obešla bez zranění. Další drobná nehoda se stala v Podbořanech. Dálnice D8 a D7 a silnice prvních tříd byly ráno po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižších tříd v Krušných horách ležely zbytky rozbředlého sněhu, silnice byly sjízdné s opatrností. Podle meteorologů bude ve čtvrtek v Ústeckém kraji zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, v polohách nad 600 metrů bude většinou sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na na tři až šest stupňů, na horách na minus jeden až plus dva stupně Celsia.



Ve Zlínském kraji vane silný vítr

Silný vítr zasáhl zejména na Vsetínsko a Uherskohradišťsko. V obou okresech se navíc mohla na vozovkách lokálně vyskytnout ledovka, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle Českého hydrometeorologického ústavu vítr přes den dosáhne v nárazech rychlosti až kolem 70 kilometrů za hodinu. Silnice v regionu byly ráno převážně holé a vlhké, místy se objevovaly dešťové přeháňky. Na většině míst v kraji je oblačno až zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne až na osm stupňů. Místy se může vyskytnout občasný déšť, ve vyšších polohách sněžení. Během dne budou srážky postupně ustávat.