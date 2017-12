Počet obyvatel Česka vzrostl na 10,6 milionu. Přírůstek způsobila migrace

PRAHA Počet obyvatel Česka vzrostl letos za první tři čtvrtletí o 18 700 na 10 597 473 lidí. Většinu přírůstku zajistila migrace, a to především z Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Vyplývá to z předběžných údajů, které v úterý zveřejnil Český statistický úřad.

Do konce září se narodilo 85 669 dětí, což je o 172 méně než ve stejném období loni. Z toho bylo 48,9 procenta dětí mimomanželských. U prvorozených dětí byl podíl narozených mimo manželství 58,6 procenta, u druhorozených pak 38,9 procenta. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 let.



Počet zemřelých za tři čtvrtletí vzrostl o 3811 na 83 374 lidí, mírně převažovali muži. Největší úmrtnost byla v lednu a únoru, kdy se v České republice plošně rozšířila epidemie chřipky. Polovině zemřelých bylo 78 a více let. Před dosažením prvního roku života zemřelo 225 dětí, meziročně o 12 méně.

V prvních devíti měsících roku se do ČR přistěhovalo 33 149 lidí, vystěhovalo se jich 16 791. Přírůstek migrací tak byl 16 358 obyvatel, což je meziročně o 2482 lidí více. Přibylo zhruba 4200 Ukrajinců, 3200 Slováků, 1100 Rumů a tisíc Bulharů.

Do konce září se uskutečnilo 45 596 svateb, což je nárůst o 1577. Nejvíce sňatků bylo uzavřeno v červenci. K tradičním sobotním žádaným termínům se přidal pátek 7.7.2017, kdy se konalo 1822 svateb. „Maximální denní počet 2043 uzavřených manželství však připadl na sobotu 9. 9. 2017,“ uvedli statistici. Ženichům bylo letos nejčastěji 30 let, nevěstám pak 27 let.

Počet rozvodů ve srovnání s loňským rokem klesl v prvních třech čtvrtletích o 300 na 18 927. Z toho jich 43 procent vzešlo ze společného návrhu obou manželů. Rozvedené manželství trvalo v průměru 14,8 roku. Celkem se rozvod rodičů dotkl 17 600 dětí.

Podle dosud dostupných údajů se v ČR uskutečnilo 25.842 potratů, meziročně o 1402 méně. U všech typů potratů převažovaly ženy svobodné nad vdanými. Nejčastěji byl evidován potrat u žen ve věku 32 let.