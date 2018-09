Počet obyvatel Česka vzrostl v na 10,6 milionu lidí. Přírůstek zajistila migrace

Praha Počet obyvatel Česka se v 1. pololetí zvýšil zhruba o 15 400 na 10,625 449 lidí. Přírůstek zajistila zahraniční migrace, zejména z Ukrajiny a Slovenska. Více lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z předběžných údajů, které v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V prvních šesti měsících roku se narodilo 55 36 dětí, meziročně o 544 méně. Podíl nemanželských dětí se meziročně snížil na 48,7 % z loňských 48,9 %. V posledních letech přitom podíl dětí narozených mimo manželství pravidelně rostl. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let, prvorozené děti ženám ve věku 27 let.

Podle předběžných údajů zemřelo do konce června 58 62 lidí, což je zhruba stejně jako ve stejném období loni. Nejvíce zemřelých, téměř deset tisíc, patřilo do věkové skupiny 85 až 89 let a převažovaly mezi nimi ženy. „U zemřelých mužů však převládaly osoby ve věku 70-74 let, vlivem silných ročníků narozených po druhé světové válce a vyšší úmrtnosti mužů,“ uvedli statistici. V prvním roce života zemřelo 156 dětí, o 15 více než loni. Kojenecká úmrtnost se zvýšila o 0,3 bodu na 2,8 promile.

Sňatek uzavřelo v prvním pololetí 20 16 párů, o 1445 více než loni. Téměř polovina svateb se konala v červnu. „Šlo o nejvyšší měsíční počet sňatků od roku 2009,“ uvedl ČSÚ. Tři čtvrtiny nevěst i ženichů uzavíraly manželství poprvé. Nejvíce ženichů bylo ve věku 29 let a nejvíce nevěst ve věku 27 let.

Počet rozvodů se meziročně snížil o 1155 na 11 56. Na základě společného návrhu obou manželů bylo zahájeno 46 % ozvodových řízení. Převažovaly rozvody rodin s nezletilými dětmi. V průměru trvalo rozvedené manželství 14,9 roku.

Do ČR se od ledna do konce června přistěhovalo 29 20 lidí, vystěhovalo se jich 11 00. V obou případech to bylo více než loni. Do země přibylo zhruba 5600 Ukrajinců, 2700 Slováků a shodně asi 1100 Rumunů a Bulharů.

Nejlidnatějším krajem zůstávají střední Čechy, které na konci června měly 1,360 09 obyvatel. Za první pololetí tak do regionu přibylo 8014 lidí, což byl nejvyšší přírůstek z celé země. Nejméně lidí žije v Karlovarském kraji, 295 231. Karlovarský kraj byl zároveň jedním ze šesti regionů, kde se počet obyvatel v prvních šesti měsících roku snížil.