Poche jedná na lánském zámku se Zemanem, který jeho nominaci na ministra zahraničí odmítá

PRAHA Kandidát ČSSD na ministra zahraničí v menšinové vládě s hnutím ANO Miroslav Poche jedná dnes odpoledne s prezidentem Milošem Zemanem na lánském zámku. Prezident Pocheho nominaci do kabinetu odmítá a chce ho požádat, aby kandidaturu zvážil. Europoslanec Poche už minulý týden avizoval, že do Lán zamíří tak, jako by se šel představit nový ministr.

Poche na zámek nedorazil hlavním vchodem. Přítomným novinářům se tak vyhnul. Zeman už dříve uvedl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku. V rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes uvedl, že by souhlasil s tím, aby funkce ministra zahraničí zůstala zatím neobsazená a úřad by dočasně vedl předseda ČSSD Jan Hamáček, jenž má být ministrem vnitra. Hamáčka jako kandidáta do vlády přijme Zeman po Pochem.

Proti nominantovi sociálních demokratů na ministra zahraničí se o víkendu ostře vymezili komunisté, kteří mají menšinovou vládu ANO a ČSSD ve Sněmovně tolerovat. Předseda KSČM Vojtěch Filip mu vyčítal, že spolu s dalšími českými europoslanci hlasoval pro rezoluci, v níž Evropský parlament vyzval v květnu 2017 státy k dodržování kvót na přerozdělování migrantů. Poche ale hlasoval proti usnesení.

VIDEO: Věřím, že mě Zeman nakonec ministrem jmenuje, řekl Poche v Rozstřelu

Nyní šéf komunistů upozorňuje podobně jako Zeman na případ z roku 2010, kdy se Poche musel vzdát stranických funkcí kvůli skrytému financování ČSSD. Straně dal peníze přes několik členů, kteří několikasettisícový dar vykázali jako členské příspěvky. Svůj krok zdůvodňoval tím, že tak chtěl zajistit, aby strana nemusela platit z peněz daň.



Poche i další sociální demokraté argumenty odmítají jako zástupné a věří tomu, že dnešní schůzka by mohla pomoci výhrady vyřešit. Média připomínají, že Zemanovi může vadit hlavně fakt, že Poche před prezidentskými volbami podpořil jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.