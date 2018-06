Poche nedostal pozvánku na Hrad. Nevzdává se, ladí plán na bitvu s Hradem

PRAHA V poslaneckém klubu ČSSD se v pondělí bude řešit otázka: Jak se vypořádat se situací, že prezident Miloš Zeman odmítne jmenovat ministrem zahraničních věcí Miroslava Pocheho? Podle serveru Info.cz by měl kandidát ČSSD na Hradě chybět. Podle svých slov Poche pozvánku neobdržel.

„Pozvánku na jmenování jsem nedostal,“ řekl Blesk Zprávám dosavadní europoslanec za ČSSD. O tom, že prezident Zeman Pocheho ministrem nejmenuje, prý europoslanec neví. „Mně pan prezident nic takového neřekl, ale chápu to z těch vyjádření především pana tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka, i když nejsou úplně směrodatná,“ citoval Pocheho server Info.cz. Poche se odkazuje na prohlášení prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, který prohlásil, že „nad rámec dnešní (pondělní) tiskové zprávy nebudeme poskytovat vůbec žádný komentář.“



Bitva sociálních demokratů s prezidentem

Dočasné obsazení postu šéfa diplomacie předsedou strany Janem Hamáčkem, což je momentální ústupek vůči Hradu, aby vůbec mohla vzniknout vláda, není poslední slovo sociálních demokratů v bitvě s prezidentem.



Nejnovější taktikou Pocheho a jeho spojenců, zejména z pražské ČSSD, je podle informací LN snaha donutit Zemana jmenovat vlivného straníka ministrem zahraničí v budoucnu, tedy po 11 .červenci, kdy se má nová vláda ucházet o důvěru sněmovny. „Chtějí prezidenta utahat. Pojedou salámovou taktikou. Chtějí mu blokovat návrhy na jmenování a odvolávání velvyslanců. Zeman v listopadu pojede na návštěvu do Pekingu. I tam chybí český velvyslanec,“ přiblížil taktické úvahy vysoce postavený zdroj z ministerstva zahraničních věcí.

Poche neutuchající zájem o funkci LN potvrdil: „Určitě nevzdám boj o to, abych se stal ministrem ani po 11 .červenci. Nyní hledáme jen nějaký modus operandi, aby to neovlivnilo zahraniční službu a diplomaty, jakým způsobem bude fungovat vztah mezi ministerstvem, premiérem a kanceláří prezidenta. Potom to bude hra nervů,“ řekl europoslanec.

Nevzdává se a ladí taktiku

Předseda ČSSD Jan Hamáček se původně připravoval pouze na post ministra vnitra. Bude-li zaskakovat i v resortu zahraničí, hodlá s Pochem a jeho týmem na ministerstvu zahraničí spolupracovat, jak už ohlásil. „Obecně chci říci, že s působením pana Pocheho na ministerstvu zahraničí počítám. Nebudu to nyní

Potíž tkví v tom, že Pocheho mandát europoslance není slučitelný s úřednickou funkcí na ministerstvu. Zdroje LN uvádějí, že nejspíš by v Černínském paláci působil jako Hamáčkův poradce. Ostatně o zvolení šéfa sociálních demokratů se Poche na únorovém sjezdu strany v Hradci Králové výrazně zasadil.dál komentovat,“ uvedl v rozhovoru pro LN Hamáček.

Případný kompetenční spor se Zemanem by byl na Babišovi Pokud prezident Miloš Zeman nejmenuje kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, jediný možný institut je kompetenční žaloba, řekl v pondělí předseda sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. Postup ale bude podle něho záviset na dohodě předsedy ČSSD Jana Hamáčka s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který jako jediný může spor vyvolat. Bylo by to ale na domluvě Hamáčka s Babišem. "Pokud ji pan premiér nebude chtít dát, tak my nemáme páky, abychom ho k tomu donutili," dodal předseda poslanců ČSSD.

Sociální demokraté podle Chvojky stále věří, že Poche se ministrem zahraničí stane.

Babiš ke kompetenční žalobě nevidí důvod. Řekl to v pondělí po zasedání kabinetu.

Miroslav Poche tvrdí, že nyní hledá způsob, jak se zapojit do práce ministerstva zahraničí. „Nemohu mít řídicí roli. Budu mít poradní roli. V tuto chvíli to precizně formuluje právní a personální služba ministerstva zahraničí,

aby to bylo právně v pořádku a nenarušovalo to chod ministerstva,“ uvedl europoslanec.

Zeman se chystá jmenovat vládu bez Pocheho už zítra ráno. Dle

harmonogramu by měla sněmovna o menšinové vládě s podporou komunistů hlasovat 11. července. Časovou prodlevu by chtěl Poche podle informací LN využít k ofenzívě. Do bitvy s Hradem se chce zapojit poslanecký klub ČSSD. Ten se do vlády s

Babišem nehrne. „Hraje o to, aby klub Babiše zavázal, že u Ústavního soudu vyvolá spor o kompetence prezidenta kvůli nejmenování Pocheho,“ řekl vysoce postavený sociální demokrat. Babiš ale v minulosti uvedl, že se k takovému kroku nechystá.