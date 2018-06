Babiš nenavrhne Pocheho na ministra zahraničí. Kvůli názorům na migraci

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) nenavrhne prezidentovi Miloši Zemanovi kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho na ministra zahraničí. Podle Pocheho je postoj k migraci, který Babiš kritizuje, jen zástupný problém. Současný premiér má však podle LN připravenou alternativu. Šéfem Černínského paláce by se mohl stát dočasně on.

Důvodem jsou jeho odlišné představy o řešení migrace, řekl Babiš Právu. Věří, že rozpor vyřeší předseda ČSSD Jan Hamáček s prezidentem.

„Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami. Proto nemohu pana Pocheho navrhnout. Pokud naše vláda myslí vážně boj proti migraci a kvótám, tak nemůže být jejím členem člověk, který podporuje kvóty. A to nemluvím o výhradách pana prezidenta a komunistů. Ale pevně věřím, že tento rozpor případně vyřeší pan předseda Hamáček s panem prezidentem a nebude to vůbec ve hře,“ sdělil Babiš v rozhovoru pro deník Právo.



Miroslav Poche ale vidí jen Babišův argument jen jako překonatelnou nuanci. Spolupráce mezi ANO a ČSSD tak podle něj nevykročila správným směrem.„Je to nejnom pro mě ale především pro všechny sociální demokraty překvapivé. Babišovo prohlášení přichází až potom, kdy ČSSD nominovala své ministry a kdy schválila koaliční smlouvu. Neumím si to moc vysvětlit. Dnes (v sobotu) odpoledne se schází předseda strany Hamáček s Babišem a možná si to tam vysvětlí. Možná je to cesta pana Babiše k nějakému plánu B, kdy bude mít menšinovou vládu s KSČM nebo s SPD. Argument o migraci je zcela zástupný,“ bránil se Poche v rozhovoru se serverem iDnes.



„Pokud 10 hodin po vyhlášení výsledku referenda ČSSD poruší partner koaliční smlouvu, tak to není dobrý začátek,“ dodal Poche.



Babiš může vést ministerstvo sám

Pro Babiše je to však zbytečný konflikt, ve kterém by měla ČSSD ustoupit. „Byla by škoda, kdyby na základě toho, že je tu odpor k nominaci pana Pocheho ze strany KSČM, Hradu a i z naší strany, protože jeho názory na migraci jsou odlišné, to nedopadlo. Pak bychom museli hledat jakoukoli jinou alternativu,“ řekl Právu designovaný premiér.



Podle sobotního vydání LN si Babiš už naplánoval záložní řešení situace. Ministerstvo zahraničí by totiž mohl jako premiér vést dočaně sám. To by umožnilo vznik vlády a personální obsazení ministerstva zahraničí by se vyřešilo později.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v pátek na Twitteru připomněl, že Miroslav Poche je na post ministra zahraničí pro Hrad nepřípustný. Miloši Zemanovi nejvíce vadí, že je Poche zastáncem uprchlických kvót a kriticky se vyjadřuje na adresu Izraele.

Zopakujme si zásadní důvody. M. Poche je odpůrce národního státu, podpořil migrační kvóty a útočí na Stát Izrael a prezidenta USA. Absolutně nepřijatelný! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 15. června 2018



Jména ministrů Babiš Zemanovi představí v neděli. Ještě ale nemá jasno o všech postech. Někde se rozhoduje mezi dvěma kandidáty. V sobotu se chce sejít s Hamáčkem.