Lidé uctili zavražděného novináře a jeho přítelkyni v Praze, Brně a desítkách slovenských měst

VIDEO: Huge crowd gathers at Bratislava?s Freedom Square (in subzero temperatures) to remember Jan Kuciak and Martina Kusnirova https://t.co/FoXjkh8Z1c Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Huge crowd gathers at Bratislava’s Freedom Square (in subzero temperatures) to remember Jan Kuciak and Martina Kusnirova https://t.co/FoXjkh8Z1c