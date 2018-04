Podívejte se na unikátní filmové rozhovory se Stinglem, Sedláčkem i Benem Aaronovitchem

Voices of Meltingpot - 18 vybraných hostů Meltingpot 2017 Ben Aaronovitch, spisovatel, televizní scenárista a autor série městských fantasy z Londýna Karl Ammann, fotograf, ochránce přírody a odborníka na ilegální obchod s divokými zvířaty Karima Bennoune, profesorka mezinárodního práva, autorka knihy Tady vaše fatwa neplatí Amitava Bhattacharya, ředitel festivalu v Kalkatě, sociální podnikatel a podporovatel indické kultury Zbigniew Czendlik, římskokatolický kněz Bessie Du, novinářka a expertka na problematiku Číny Mark Gungor, evangelický pastor, mezinárodně uznávaný motivační řečník a spisovatel Mike Chinoy, mediální stratég a dlouholetý zpravodaj CNN Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů Dan Millman, lektor osobního rozvoje a autor románu Cesta pokojného bojovníka Sugata Mitra, indický informatik a vědec zabývající se vzděláváním Loten Namling, zpěvák tradiční tibetské hudby Arkady Ostrovsky, novinář, specialista na Rusko a východní Evropu Daniel Sonic Rojas, originální pohybový umělec Ben C. Solomon, novinář a video-dokumentarista, zahraniční zpravodaj New York Times Tomáš Sedláček, ekonom a filozof Miloslav Stingl, cestovatel, etnograf a spisovatel Milan Zelený, ekonom