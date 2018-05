Podle analytika Zeman obhajuje pozici Ruska, expertům se nelíbí prozrazení tajných informací

Brno Podle politologa a bezpečnostního analytika Josefa Krause z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně čtvrteční výrok prezidenta Miloše Zemana o novičoku není šťastný. Vede jen k obhajobě pozice Ruska, řekl v pátek Kraus. Zeman prohlásil, že v České republice se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, po testování byl zničen. Novičokem byl otráven někdejší dvojí agent Sergej Skripal a jeho dcera Julia v anglickém Salisbury.

Kraus poukázal na to, že informace, kterou Zeman zveřejnil, pochází ze zdrojů zpravodajské služby, která se zdráhá potvrdit detaily. „Ve finále je to ale něco, co by prezident neměl vůbec vypouštět na veřejnost,“ zdůraznil expert. Zeman podle něj tímto nehájí zájmy České republiky, výrok vede jen k obhajobě pozice Ruska.



Zatímco Británie z útoku obvinila Moskvu, podle Ruska je zdrojem smrtící látky buď Británie, Česko, Slovensko, Švédsko nebo USA. Británie kvůli incidentu už dříve vypověděla ze země 23 ruských diplomatů a stejný počet diplomatů vyhostilo v odvetném kroku Rusko.

Podle Krause prezidentův výrok zásadně nenaruší česko - britské vztahy. „Zvlášť, když přichází z úst prezidenta, který už má na Západě pověst toho, který jde Ruské federaci a ruským zájmům na ruku,“ uvedl analytik.

Zeman ve čtvrtek uvedl, že v České republice se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, po testování byl zničen. „Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství, a poté byl zničen. Víme kdy a víme kde to bylo... Je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo,“ prohlásil český prezident v TV Barrandov.

Ministerstvo obrany v pátek oznámilo, že nervově paralytické látky se v Česku syntetizují v mikroskopickém množství kvůli protichemické obraně, možnost úniku látky vyloučilo. Podle ministerstva zahraničí jed, který byl použit při otravě Skripala v Británii, nese jiné označení než látka, se kterou pracoval Vojenský výzkumný vojenský ústav v Brně. Ústav odmítl záležitost komentovat, odkázal na svého zřizovatele, ministerstvo obrany.

Expertům vadí zveřejnění tajných informací

Osloveným expertům vadí, že se Zeman ve čtvrtečním rozhovoru odkazoval na vojenské i civilní zpravodajství. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý řekl, že nejpřesnější informace o látce nazývané novičok podle něj má ministerstvo obrany, pod které spadá Vojenský výzkumný ústav. Politolog Josef Mlejnek dodal, že prezident má výroky, které dopadají na zahraniční politiku, konzultovat s vládou.

„Zásadní problém je v tom, že prezident republiky nebo kdokoliv z ústavních činitelů zveřejní utajované informace,“ řekl Mlejnek. Podotkl, že ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) v reakci na Zemanovo prohlášení, že v Česku se vyráběl jed novičok, uvedla, že informace, které má ona, podléhají utajení. „Zdá se tedy, že prezident pustil na veřejnost něco, co bylo v utajovaném režimu,“ dodal Mlejnek. Také česká diplomacie uvedla, že informace k údajnému výskytu novičoku jsou většinou tajné.

V prozrazování tajných informací vidí problém i Šedivý. „Bylo by nutné ověřit, co bylo skutečně utajované, a co se mohlo zveřejnit,“ řekl. Dodal, že jak vojenské zpravodajství, tak Bezpečnostní informační služba (BIS) své zprávy, které si prezident vyžádal, označily za tajné. „V případně BIS šlo o nízký stupeň utajení, ale ani při takovém stupni není možné citovat obsah té zprávy,“ podotkl.

Mlejnek se pozastavil také nad tím, že prezidentova slova zpochybňují dřívější prohlášení české vlády. „Nemůže to být tak, že prezident něco plácne a vláda o tom neví, a pak na to v médiích reaguje,“ míní Mlejnek. Vláda, která je tvůrcem zahraniční politiky, podle něj pak nemá šanci prezidentovo prohlášení korigovat. „Může to popřít, ale ten výrok už koluje, pochopitelně se ho chopila se ho zejména ruská strana,“ dodal.

„Je třeba se řídit stanoviskem expertů,“ poznamenal Šedivý. Potřebnou expertizu podle něj má Výzkumný vojenský ústav i Statní úřad pro jadernou bezpečnost. „Tyto dvě instituce, jsou ty nejpovolanější, aby byly schopny vysvětlit, co je a co není novičok, případně do jaké míry se blíží ke struktuře dané látky“ míní generál.

Šedivý podotkl, že nejpřesnější informace k situaci kolem novičoku podle něj logicky mají ministerstva obrany a zahraničí. „Tyto dvě instituce jsou odpovědné za to, co se říká do světa a ony musí mít ty informace nejpřesnější,“ míní. Připomněl, že brněnský výzkumný ústav spadá pod ministerstvo obrany a obrana má v kompetenci také ochranu proti zbraní hromadného ničení.