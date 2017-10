Moskva odemkla Philbyho archív. Rusové svého ‚krtka‘ hájí, podle Britů může za smrt stovek agentů

MOSKVA Pod rudou pečetí Přísně tajné vypovídají zažloutlé na stroji psané stránky určené KGB o studené válce, o jejích tajných operacích a zradách. Výstava v Moskvě odhaluje archívy týkající se nejslavnějšího dvojího agenta zlatého věku špionáže Kima Philbyho, píše agentura AFP.

Kim Philby byl nejaktivnější z takzvané cambridgeské pětky, kterou tvořili studenti prestižní britské univerzity. Ty ve 30. letech minulého století najal Sovětský svaz. Pro Moskvu pracovali několik desítek let.



Výstava Kim Philby ve špionáži a v životě vypráví s pomocí osobních předmětů, jako jsou doutníky od kubánského vůdce Fidela Castra, ale také vzácné, na stroji psané poznámky z archívů KGB, o kariéře dvojího agenta, která trvala až do 23. ledna 1963. Philby tehdy, málem zadržen britskou MI 6, utekl do Bejrútu na nákladní lodi a dostal se do Moskvy, kde žil až do své smrti v roce 1988, kdy mu bylo 76 let.

V Rusku, zejména mezi tajnými službami, je Kim Philby stále považován za hrdinu. Ostatně to byl sám Sergej Naryškin, ředitel zahraniční rozvědky SVR, kdo výstavu o dvojím agentovi otevíral. „Philby učinil mnohé pro změnu historie a spravedlnost. Byl to velký světoobčan,“ prohlásil Naryškin při otevření výstavy.

Klenutá sklepení Ruské společnosti pro historii, kde se výstava koná, jen podtrhávají pocit tajemna. Vystavené předměty většinou pocházejí ze 40. let a poznámky, které Philby předával svým velícím důstojníkům, jsou v angličtině a stále je na nich rudá pečeť Přísně tajné.

Poznámky pro Stalina

Některé poznámky byly přeloženy do ruštiny, například ty, které byly adresovány Stalinovi a jeho ministru zahraničí Vjačeslavu Michajloviči Molotovovi. Zpráva, která byla odeslána v roce 1949, kdy byl Kim Philby právě jmenován styčným agentem CIA ve Washingtonu, podává informace o britských a amerických operacích v komunistické Albánii.

„Díky Philbymu se to vše dostávalo do Stalinovy kanceláře,“ vysvětluje Konstantin Mogilevskij, ředitel Nadace pro dějiny vlasti podporované Kremlem, která se podílela na výstavě.

„Philby byl vlastencem jak pokud jde o Velkou Británii, tak Sovětský svaz. Nikdy neohrozil životy svých britských kolegů,“ uvádí Mogilevskij.

Historici nicméně soudí, že informace, které Kim Philby předával Sovětskému svazu, způsobily smrt několika stovek agentů, kteří v době studené války pracovali za železnou oponou pro Brity a Američany.

Podle historika specializujícího se na tajné služby Sergeje Grigorjance pociťují ruské zpravodajské služby nostalgii po období na počátku studené války, které je považováno za zlatý věk špionáže s prestižními agenty. Další dva agenti z cambridgeské pětky, Guy Burgess a Donald MacLean, dožili své dny v Moskvě. Čtvrtý agent Anthony Blunt, známý historik umění, byl v roce 1979 veřejně odhalen Margaret Thatcherovou. Identita pátého agenta nebyla nikdy jasně odhalena.

Pro Kima Philbyho byla sovětská realita na hony vzdálena ideálům, které ho vedly ke zradě. Nezvládal ruštinu a v Sovětském svazu trpěl melancholií. „Nechápal svět, který ho obklopoval,“ soudí Sergej Grigorjanc.

Philby, který pocházel z britské aristokratické rodiny, nicméně zůstal až do konce přesvědčeným komunistou. Na výstavě je ostatně zveřejněn dopis, který v roce 1977 u příležitosti stého výročí narození Felixe Dzeržinského, zakladatele ruské tajné policie, poslal KGB: „Kéž bychom mohli žít dost dlouho, abychom viděli na Buckinghamském paláci vlát rudý prapor!“ pel hej