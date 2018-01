Reakce: Babiš pogratuloval Zemanovi. Podle Kalouska zhasla naděje na změnu

PRAHA K vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách se již stihlo vyjádřit mnoho osobností veřejného života od politiků k akademikům. Na výsledky voleb reagovali také neúspěšní kandidáti z prvního kola. Některé Zemanovo znovuzvolení potěšilo, pro jiné představovalo špatnou zprávu.

Premiér Andrej Babiš pogratuloval Zemanovi s tím, že věřil, že kampaň založená na útocích na něj nebude úspěšná a je rád, že se nemýlil. „Výsledek je velmi těsný, je tedy jasné, že společnost je opravdu rozdělená na dvě poloviny. A to si myslím, že má být hlavní úkol prezidenta Miloše Zemana v příštím volebním období. Stmelovat lidi a společnost. Najít společnou řeč se svými odpůrci i podporovateli. Neprovokovat svými výroky a chováním, ale naopak hledat cestu, jak jako hlava státu lidi spojovat a zklidnit rozdělenou náladu v zemi. Věřím, že se to panu prezidentovi povede,“ uvedl Babiš.

Kdyby Zeman volby nevyhrál, muselo by ANO podle Babiše víc spěchat s tvorbou vlády. Premiér chce uspět na druhý pokus, u ČSSD čeká s jednáním na sjezd.



Český premiér v demisi okomentuje volby v 18 hodin na plánované tiskové konferenci ze Sokolovny v Průhonicích.

Bývalý prezident Václav Klaus se obává toho, že příznivci poraženého prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše nepřijmou výsledek voleb. Klaus to řekl novinářům v Zemanově štábu, kam znovuzvolenému prezidentovi přišel pogratulovat. Dodal, že si je jistý, že Zeman a jeho spolupracovníci by porážku přijali. Bývalí a současný prezident Česka se spolu bavili jako dobří přátelé, Zeman Klause pozval na skleničku.



Hilšer: Lidé dali přednost poznanému zlu

„Miloš Zeman pro mě spíš reprezentuje minulost než cestu do budoucnosti. Je to člověk, který už nemá energii na to, aby dal nové impulzy. V tomhle ohledu to vnímám jako řeckou tragédii, kdy lidé spíše volili poznané zlo než nepoznané dobro. Ale život jde dál, je třeba to respektovat,“ reagoval na výsledek voleb Marek Hilšer, Zemanův soupeř z prvního kola.



Radost ze Zemanova úspěchu nemá ani další neúspěšný prezidentský kandidát, diplomat Pavel Fischer. Na Twitteru napsal, že je výsledkem zklamán, těší ho ale vysoká volební účast. Značí to podle něj zájem občanů o budoucnost země.

Postoj Vratislava Kulhánka, který též nepostoupil z prvního kola prezidentských voleb, je zatím nevyhraněný. „Pokud bude dělat to, co říkal v poslední debatě - že je proevroský, že je pro NATO, a nějak se to projeví na jeho činnosti, tak bude mít do určité míry i moje sympatie,“ uvedl Kulhánek. „Pokud bude pokračovat v tom, co dělal do nedávné doby, tak si myslím, že pak volby pro tuto zemi nedopadly nejlépe,“ dodal.

Herman: Zvítězila lež a nenávist

Předseda KSČM Vojtěch Filip Zemanovo vítězství uvítal. „Jsem rád, že mohu popřát Miloši Zemanovi k znovuzvolení prezidentem České republiky. Občané se rozhodli pro stabilitu, prosperitu a pokračování úspěšného rozvoje ve všech oblastech našeho života,“ uvedl Filip na stranickém webu. V pátek ve volební místnosti Filip řekl, že Drahoš nemá politickou praxi, kterou bude prezident potřebovat.



„Je to čestná a důstojná prohra,“ komentoval výsledek voleb předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. „Budeme jen muset daleko více hlídat naši ústavu. Prezident má omezené pravomoci, bude pracné ho v nich udržet. Ale dáme to,“ napsal na Twitteru.



Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek poblahopřál Zemanovi k vítězství. Zároveň na Twitteru uvedl, že doufá v to, že Zeman bude více spojovat společnost než dosud. Místopředseda lidovců Daniel Herman, který měl se Zemanem v minulosti spory, označil opětovné zvolení hlavy státu za vítězství lži a nenávisti.



Předseda Pirátů Ivan Bartoš doufá, že si lidé uvědomí, že prezidentské volby skončily, a společnost se nebude dále štěpit. Kampaň skončila, a tak je podle něj třeba posunout se dál a pracovat s tím, jak volby dopadly. Připomněl, že změnu chtěly podle výsledků voleb víc než dva miliony lidí.



První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka by ocenil, kdyby se Drahoš i další Zemanovi vyzyvatelé nadále angažovali. „Bylo by dobře, aby slušní kandidáti z prvního kola vstoupili aktivně do politiky a aby jim jejich aktivní zájem vydržel i v budoucnu,“ napsal na Twitteru.



Pospíšil: Drahoš bojoval statečně, ale nestačilo to

Ministr zahraničí a místopředseda hnutí ANO Martin Stropnický na svém twitterovém účtu uvedl, že je se znovuzvoleným prezidentem připraven spolupracovat v prosazování zájmů Česka. Ministryně obrany Karla Šlechtová, která má k Zemanovi blízko, vzkázala hlavě státu, že jí přeje hodně zdraví i energie při vykonávání funkce a že se těší na spolupráci.



Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska naděje na změnu na Pražském hradě zhasla. „Zajisté to přežijeme, jako dosud vše. Leč náprava škod, ke kterým dojde, nebude ani snadný, ani rychlý proces. Počítejme s tím a zachovejme si naději a sebedůvěru sami v sebe,“ uvedl Kalousek, který ve volbách podporoval Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.



Drahoš podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila statečně bojoval, ale nestačilo to. Ve čtvrtek na Twitteru pogratuloval Zemanovi. „Osobně jsem volil jiného kandidáta, ale respektuji demokratickou volbu našich občanů. Jiří Drahoš statečně bojoval za jiné pojetí prezidentské funkce, ale bohužel to nestačilo,“ konstatoval.



Kocáb: Zeman se mění k lepšímu

Muzikanta a bývalého politika Michaela Kocába výsledek voleb netěší, během Zemanovy kampaně ale zaznamenal několik pro něj pozitivních jevů. „Uznal anexi Krymu, a řekl, že chce víc naslouchat názoru svých oponentů. Prohlásil, že Rusko a Čína jsou čistě hospodářské konotace, ale že chce naši orientaci na západ, to znamená na EU a na NATO. Tak až na otázku migrantů došlo u něj k velkému posunu,“ míní Kocáb.



Radost ze Zemanova vítězství projevili režisér Zdeněk Troška i hudebník Ondřej Hejma. „Miloš Zeman předvedl v závěru kampaně heroický výkon a potvrdil, že je lepší, když Vás lidé nenávidí za to, co jste, než když Vás milují za to, co nejste,“ uvedl Hejma.