Podnikat v Rusku? Může jít o život, konkurenční boj často končí i přepadením

MOSKVA/PRAHA „Rejderství“ z anglického raiding neboli přepadení se stalo v Rusku běžným způsobem likvidace konkurence. Ve středu se jedna z obětí nečekaně vzepřela a vzala do ruky zbraň.

V první chvíli vše vypadalo jako klasická rozprava kriminálníků, přepadení nebo prostě čin šílence. V moskevské továrně Menševik, která produkuje sladkosti, se ve středu ráno ozvala střelba. Policie oznámila, že na místě je jeden mrtvý a uvnitř budovy se kdosi zabarikádoval. Zpráva, která by neměla šanci se dostat ani na první stránky ruských novin, natož zahraničních.

Jenže brzy začaly vycházet najevo okolnosti, které z prosté kriminality učinily velký příběh o zoufalství, bezpráví, hamižnosti a současném Rusku.

Ukázalo se, že střelcem a nakonec i vrahem je ředitel a majitel firmy na čokoládu Ilja Averjanov. Vlastně jde o bývalého majitele, protože z moci úřední mu byl podnik za dluhy zkonfiskován. V den, kdy se odhodlal k tomu, že vezme do ruky zbraň a bude majetek, který stále pokládá za svůj, bránit, dorazili k vratům fabriky exekutoři v doprovodu nových majitelů. To oni v něm vyvolali hněv, který mnozí ruští podnikatelé s podobnými zkušenostmi pokládají za spravedlivý.

Jeho celoživotní dílo

Averjanov pochopil, že pokud nechce být v médiích popsán jako kriminálník nebo šílenec, musí svou verzi někomu vysvětlit. Podařilo se mu ze zabarikádované továrny dovolat se do ruské rozhlasové stanice Business FM. A té popsal, jak ráno přišel do práce a „oni zahájili útok – šli na mě s pistolemi, se zbraněmi. Já mám legálně zbraň a zahájil jsem obranu. Jednoho jsem zastřelil, asi je mrtvý, bohužel. Teď už jsem úplně obklíčený… a vidím i speciální jednotky.“

Averjanov pokládá továrnu za své celoživotní dílo. Nehodlá ji odevzdat bez boje tím spíš, že je přesvědčen o nezákonnosti exekuce a předání majetku novým majitelům. „Sedím tady, zabarikádovaný, stručně řečeno: kavkazská banda, Osetové vedení dvěma prokurátory, jeden z nich se jmenuje Dudarov a je zástupcem prokurátora Jihovýchodní moskevské oblasti, nahrávejte si to! Druhý prokurátor je ze Západní moskevské oblasti… Ukradli mi fabriku. Zfalšovali dokumenty a soud jim přiklepl můj majetek. Mám osm dětí. Čtyři roky s nimi bojuji… A jestli zůstanu naživu, budu bojovat do konce,“ stačil ještě říci do telefonu. Pak se odmlčel. Vyhodnotil přesilu jako nezdolatelnou a zvolil útěk. Ve středu večer se ho policii stále nedařilo dopadnout.

Jak novinářům sdělil advokát podnikatele Timur Bakiralijev, jeho klient se jen bránil. Už v létě ho totiž v závodě přepadla skupina ozbrojených Kavkazanů, a když odmítl odevzdat podnik, surově ho zbili.

Snažil se na případ marně upozornit policii. Politolog Stanislav Bělkovskij celou středeční tragédii komentoval slovy: „Ten člověk se ocitl na dně, v bezvýchodné situaci, konal ve zkratu, vzal do ruky zbraň... Vždyť to je klasika stokrát popsaná v literatuře!“

Jednají v rámci zákona

Rejderství je postrachem ruských podnikatelů, kteří nemají „kryšu“ neboli střechu. Střechou musí být někdo hodně vlivný, nejlépe s přímou vazbou na přátele Vladimira Putina nebo oligarchy, kteří sponzorují projekty prezidenta, jako je olympiáda či MS ve fotbale, a za to se těší nedotknutelnosti i vlivu. Menší podnikatelé kontakty v nejvyšších politických patrech nemají.

Pak se stávají kořistí tzv. „byznys rejderů“, kteří si je vyhlédnou, s pomocí policie a prokuratury a nejrůznějších pololegálních ozbrojených struktur často tvořených Kavkazany, kteří mají v tomto oboru vynikající reputaci, na ně vyrobí falešné obvinění, a za asistence soudů je buď finančně zničí, nebo, pokud jsou vzpurní, je dostanou do vězení. A pak se „legálně“ podniku zmocní.

Byznysmen Dmitrij Potapenko rozhlasové stanici Echo Moskvy potvrdil, že „rejdeři“ vždy konají v rámci zákona, za pomoci oficiálních bezpečnostních služeb. Akce se ze strany státu účastní profesionální právníci, prokurátoři, policie i speciální jednotky.

Je možné, že obětí tohoto schématu se stal skutečně i majitel Menševiku Averjanov.

Novináři zjistili, že se v posledním roce mnohokrát obracel na prokuraturu s tím, že se mu někdo snaží odebrat jeho podnik. Jenže ten „někdo“ byl údajně pod „kryšou“ prokuratury, na kterou se zoufalý byznysmen obracel. Úřady ale namítají, že firma se topila v dluzích a exekutoři konali správně.

Podle ruského Národního antikorupčního výboru ročně dojde v zemi k 700 tisícům rejderských akcí, které končí úspěchem útočníků. Jen 10 procent případů se dostane před soud.