Podzimní moučník? Vyzkoušejte kakaový perník s hruškami

Podzimní recept s hruškami s perníkovým kořením. Tenhle kakaový perník zvládnete upéct raz dva a odpoledne už si ho můžete vychutnávat u kávičky nebo hrnku čaje.

Kakaový perník s hruškami

(na plech o velikosti 20×20 cm):



200 g jemně mleté špaldové mouky



1 vejce



80 ml oleje



3/4 balení kypřícího prášku do perníku



1-2 lžíce kakaa



200 ml rostlinného mléka



2-3 lžíce kokosového cukru



3 středně velké hrušky



kokosový olej (na vymazání)



3 lžíce špaldové mouky na obalení hrušek



Mouku vsypte do mís kuchyňského robotu, přidejte kypřící prášek a všechny ostatní suroviny kromě hrušek. Pomocí plochého šlehače vyšlehejte vláčné těsto a vlijte jej do kokosovým olejem vymazané formy. Pokud by se vám zdálo těsto moc husté, přidejte ještě trochu mléka. Hrušky oloupejte, zbavte jadřinců a nakrájejte je na větší kousky. Kousky hrušek obalte v mouce, aby vám při pečení neklesly na dno. Takto obalenými hruškami ozdobte vršek těsta a pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů cca 25-30 minut.

Recept pro blog kitchenaid.cz připravila Michaela Šupáková z blogu Cooking with Šůša.