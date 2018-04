Pohlavní orgán za 8 tisíc, advokátka dostala trest za urážku starosty na Facebooku. S**u na ni, opáčil

PRAHA Kde je hranice toho, co všechno lze považovat za porušení pravidel advokátského stavu? Na tuto otázku nyní hledá odpověď Česká advokátní komora, která potrestala jednu svou členku za výrok na sociální síti Facebook. Starostu města v něm označila za pohlavní úd. Dotyčná pochybení odmítá. Argumentuje ústavními principy.

Advokátka působící v Brně Zuzana Candigliota odmítá přijmout trest za to, že podle svého přesvědčení jen naplnila právo na projevení názoru. Velmi svérázným způsobem glosovala na oficiálním profilu města Břeclav na Facebooku fotografii, jež zachycovala při příležitosti svátku Tří králů starostu města Pavla Dominika v kostýmu sedícího na velbloudovi.

„Malá hádanka. Co je to? Má to dva hrby a na zádech pohlavní orgán,“ napsala pod snímek starosty. Jejího výstupu si všiml tajemník České advokátní komory Ladislav Krym, který dal podnět k prošetření. Na advokátku následně podal kárnou žalobu předseda kontrolní rady stavovského sdružení Jan Mikš. Kárný senát po projednání případu rozhodl, že se Candigliota provinila proti stavovským pravidlům.

„Porušila povinnost slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu,“ zní klíčová pasáž rozhodnutí, pod nímž je podepsaná předsedkyně kárného senátu Karin Konstantinová. Od potrestání ale senát upustil, protože samotné projednání případu považoval za dostatečnou výstrahu do budoucna.

Komentář za 8 tisíc korun

Nicméně jako svého druhu sankce má zafungovat povinnost uhradit náklady řízení, Candigliota musí zaplatit 8 tisíc korun. „Zákon neumožňuje, aby kárný senát v rozhodnutí, jímž vyslovil, že se kárně obviněný dopustil provinění, neuložil obviněnému povinnost nahradit náklady řízení,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Stavovská organizace vypravila odůvodnění rozhodnutí počátkem dubna, předminulou neděli si proti němu Candigliota podala odvolání. „Považují rozhodnutí za nezákonné a protiústavní. Advokát má svobodu projevu v oblasti svého soukromého života stejně jako kdokoliv jiný. Pokud by měla být tato svoboda omezena, tak jedině zákonem, což se nestalo,“ podotkla pro Lidovky.cz ke svému odvolání.

Svou argumentaci staví na tom, že se komentáře nedopustila při výkonu advokátské praxe. Advokacii se věnuje v Brně, v Břeclavi žádné klienty nemá a její facebookový profil nenese označení jako advokátský. „Jednalo se čistě o občanský projev a kárná odpovědnost za něj vzniknout nemohla,“ píše se pak v odvolání, které pro Candigliotu sepsal advokát Pavel Uhl.

‚Přišlo mi přiléhavé se takto vyjádřit‘

Případem se nyní bude zabývat odvolací kárný senát. Za jak dlouho se s případem vypořádá, lze jen hádat. Starosta Dominik prozatímní rozhodnutí komory přivítal. „Jestli si myslela, že to je žert, tak to možná žert pro někoho byl. Pro mě to byl žert do jisté míry, ale myslím, že přesáhl jakousi hranici slušnosti a korektnosti,“ reagoval pro server Lidovky.cz starosta.

Podle něj byl osobitý komentář do určité míry překvapením, protože Candigliota nemá s městem ani s ním žádný spor. Na druhou stranu vnímá advokátku jako komplikovanou osobnost, v této souvislosti tak prý jejímu vyjádření rozumí. „Na nějakou dobu jsme jí zablokovali (na facebookovém profilu města) přístup, ale to bylo časově omezené. Od té doby jsem ji neviděl. Dohadovat se s ní nebudu. Lidově řečeno já na ni ser..,“ podotkl rázně starosta.

Candigliota se ve své advokátské praxi věnuje především zastupování klientů v oblasti ochrany osobnosti, zdravotnického práva či podmíněného propuštění z výkonu trestu. Ačkoliv podle odůvodnění rozhodnutí ČAK vyjádřila nad incidentem se starostou určitou sebereflexi, pro Lidovky.cz svůj výrok hájila. „Přišlo mi přiléhavé se takto vyjádřit k trapnému výstupu pana starosty a vlastně i celkově k jeho působení,“ uvedla.