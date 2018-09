Pokud dojde k vydání Krejčíře, může se celý proces opakovat, říká advokát

PRAHA Radovan Krejčíř může po vydání do Česka žádat o opakování hlavního líčení v případu, v němž dostal za tunelování Čepra 15 let. Advokát Jaromír Císař vysvětluje, že z pohledu práva by pak byl nevinný.

LN: Jaký by mělo vydání Radovana Krejčíře do Česka význam pro společnost Čepro, kterou vaše kancelář zastupuje?

Nejde ani tak o to, že by si trest odpykal zde. Mohlo by však dojít ke zrušení pravomocného rozsudku a opakování hlavního líčení, v němž byl Radovan Krejčíř po 13 letech v nepřítomnosti odsouzen za pokus podvodu na společnost Čepro k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce 15 let. Odsouzený se statusem uprchlého totiž může podat návrh na opakování hlavního líčení. Je tedy otázkou, zda byl rozsudek Krejčířovi do věznice v JAR doručen a zda již lhůta pro podání návrhu na opakování hlavního líčení uplynula, či nikoliv.

LN: Změnila by Krejčířova přítomnost strategii Čepra?

Pozice Čepra by zůstala stejná. Nepředpokládám, že by se důkazní situace změnila. Pak by měl padnout i stejný rozsudek. Pro společnost by to ale znamenalo další zdržování a náklady.

LN: Jak dlouho lze předpokládat, že by proces znovu trval?

To lze těžko odhadnout, zřejmě roky. Je totiž pravděpodobné, že Krejčíř by využil všechny možné procesní prostředky, aby vydání verdiktu ztěžoval a oddaloval. Daleko větší zátěž by to však byla pro státní zastupitelství a soudy, které by znovu musely věc projednat. To by zřejmě znamenalo i opakované výslechy svědků a znalců v rozsahu desítek hodin.

LN: Společnost Čepro koncem srpna požádala o výkon rozhodnutí. O jakou částku jde? A byl by v případě znovuotevření kauzy výkon rozhodnutí přerušen, nebo vzat zpět? Jaké komplikace by to mohlo přinést?



Ano, o výkon rozhodnutí jsme požádali, protože v tuto chvíli máme pravomocný a vykonatelný rozsudek. Jde o 18 412 000 Kč a příslušenství v podobě úroků z prodlení. K dnešnímu dni činí celková částka přibližně 28 milionů. Důležité je připomenout, že tuto sumu jsou společnosti Čepro povinni zaplatit oba odsouzení společně a nerozdílně. Tedy nejen Krejčíř, ale také Martin Pechan. Pokud by na základě Krejčířova návrhu skutečně došlo ke zrušení pravomocného rozsudku v důsledku opakování hlavního líčení, pozbyla by vůči němu společnost Čepro exekuční titul, a proto by došlo k zastavení exekučního řízení. Ovšem pouze ve vztahu k osobě Radovana Krejčíře, vůči Martinu Pechanovi by výkon rozhodnutí pokračoval.

LN: Může si Krejčíř vůbec v České republice odsedět 35 let vězení, které dostal v JAR?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, protože veškeré okolnosti trestních řízení vedených v JAR a podrobnosti vydávacího řízení jsou mi známé pouze zprostředkovaně. V obecné rovině lze ale říci, že tento scénář není příliš pravděpodobný. Podstatná je v této souvislosti výše trestu, která byla, popřípadě ještě bude, Radovanu Krejčířovi uložena za jednotlivé trestné činy. O celkové délce trestu vykonávaného na území JAR, nebo České republiky, bych ovšem nerad spekuloval. Konečná dohoda mezi ministerstvy spravedlnosti obou zemí bude bezesporu zohledňovat mnoho dalších okolností.

Jaromír Císař, advokát

LN: Co by bylo technicky s trestem, kdyby se Krejčíř vrátil?

Konkrétní výše a způsob jihoafrického výkonu trestu v České republice by byly předmětem dohody mezi ministerstvy spravedlnosti. Je dost možné, že dohoda států ztroskotá právě na této otázce. Problém spočívá v tom, že horní hranice trestu odnětí svobody je u nás nižší než v JAR. Pokud by Jihoafrická republika neakceptovala výkon nižšího trestu, může to znamenat, že tamní ministerstvo nemusí s vydáním souhlasit.

Nelze zapomínat ani na další trestní řízení vedená v JAR proti Krejčířovi, v nichž dosud nepadl pravomocný rozsudek. Dovedu si představit, že případné uložení dalšího trestu může mít vliv na vyjednávací pozici ministerstva spravedlnosti JAR. Možné je i to, že jednání o Krejčířově vydání bude odloženo do doby, než budou tato trestní řízení skončena.

LN: A co těch 15 let, které Krejčíř dostal za tunelování Čepra?

Trest odnětí svobody v délce 15 let byl Krejčířovi uložen jako souhrnný, tedy za všechny trestné činy, pro které byl pravomocně odsouzen. To je další věc, která komplikuje predikci dalšího vývoje. Krejčíř byl odsouzen v nepřítomnosti, a není důvod se nedomnívat, že by nechtěl zopakovat nejen hlavní líčení v kauze společnosti Čepro, ale také další trestní řízení, například ve věci s ak ciemi Tepláren Otrokovice nebo daňových podvodů společnosti M5.

Otázkou, na kterou neumím odpovědět, je, jaké rozsudky mu dosud byly řádně doručeny, respektive v jakých trestních věcech může po případném návratu požadovat opakování hlavního líčení.

Domnívám se však, že pokud k vydání Radovana Krejčíře dojde, bude požadovat opakování maximálního počtu trestních řízení. V tu chvíli bude opět z pohledu soudů v pozici obžalovaného a stejně jako v případě jakéhokoliv jiného obžalovaného u něj bude třeba ctít presumpci neviny.