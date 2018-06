Pokud jde o spaní s cizinci, Rusky se podle Kremlu rozhodnou samy

MOSKVA Ruské ženy nepotřebují cizí rady a udělají, co samy chtějí, prohlásil ve čtvrtek mluvčí Kremlu. Zareagoval tak na poslankyni, která v rozhlase nabádala Rusky vystříhat se intimních styků s cizinci, přijíždějícími do Ruska na začínající mistrovství světa ve fotbale.

„Pokud jde o naše ruské ženy, určitě se rozhodnou samy (jak se zachovají vůči fanouškům),“ řekl mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov a jedním dechem ujistil, že Rusky „opravdu jsou nejlepší ženy na světě“.



Předsedkyně parlamentního výboru pro rodinu Tamara Pletněvová, která byla do sněmovny zvolena za komunisty, ve středu prohlásila, že Rusky by neměly spát s cizinci, protože v takovém případě jim hrozí smutný úděl svobodných matek. Připomněla moskevskou olympiádu v roce 1980, kdy četné Rusky podlehly šarmu cizinců a měly s nimi děti, a to i „odlišné rasy“. Správně by však Rusky podle zákonodárkyně měly rodit „vlastní dětí“, tedy čistokrevné Rusy, a to tím spíše, že potomci smíšených párů „hodně trpí“, protože je matky často musí vychovávat samy, protože jejich otcové po sportovních kláních odjedou zase do ciziny.

Mluvčí Peskov odmítl kritiku, že v Rusku kvete rasismus a nesnášenlivost ke gayům, lesbám a dalším sexuálním menšinám. „Tato nařčení nemají nic společného s mistrovstvím světa. Prezident Vladimir Putin zdůraznil, že fotbal byl a zůstává mimo politiku, a to je velmi důležité. Teď je hlavní vychutnat si fotbal,“ zdůraznil Peskov.

S Pletněvovou nesouhlasil ani Michail Děgťarjov, který předsedá výboru pro sport, turistiku a mládež. Ten naopak vyzval k rozkvětu lásky během šampionátu.

„Chci vyzvat všechny fanoušky a fotbalisty: čím více bude na šampionátu milostných příběhů, čím více lidí z různých zemí se zamiluje a čím více se narodí dětí, tím bude lépe,“ prohlásil. „Tyto děti pak budou mnoho let vzpomínat, že láska jejich rodičů začala v roce 2018 v Rusku na mistrovství světa ve fotbalu. Dej Bůh, aby bylo hodně takových příběhů, dětí a smíšených párů,“ dodal zákonodárce, zvolený do parlamentu za stranu Vladimira Žirinovského.

S Pletněvovou nesouhlasí ani úřední ombudsmanka Taťjana Moskalkovová. „Takové vměšování je nepřípustné. Je věcí každé ženy, aby si sama rozhodla, koho bude milovat a s kým se bude stýkat,“ prohlásila.