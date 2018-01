Pokud Katalánsko povede Puigdemont, Madrid mu vládu nepřenechá

MADRID Španělská centrální vláda si ponechá kontrolu nad správou Katalánska, jestliže kandidát na premiéra Carles Puigdemont bude opět zvolen do funkce a chtěl by vést regionální vládu z Bruselu, kde nyní pobývá. Oznámil to v pondělí španělský premiér Mariano Rajoy, podle něhož Madrid akceptuje pouze takovou katalánskou vládu, jejíž premiér bude úřadovat ve své vlasti.

Puigdemontovi, který je kvůli snahám o nezávislost Katalánska obviněn ze vzpoury, hrozí v případě návratu do Španělska zadržení.



„Pokud se někdo má ujmout úřadu, musí to udělat fyzicky. A pokud tak neučiní, článek 155 zůstane v platnosti až do chvíle, než vládu převezme nový premiér,“ řekl podle zpravodajského webu 20minutos.es Rajoy v projevu na shromáždění vedení vládnoucí Lidové strany (PP).

Zmíněný článek španělské ústavy umožnil Madridu loni v říjnu převzít správu nad katalánskými úřady, když separatisté disponující parlamentní většinou jednostranně vyhlásili nezávislost regionu.

Centrální vláda pak vyhlásila v Katalánsku předčasné volby s tím, že se vedení regionu vzdá, až z nich vzejde nová vláda. Tu však hodlají vzhledem k vítězství v prosincových volbách zformovat opět zastánci nezávislosti Katalánska a do jejího čela navrhují Puigdemonta.

Na sesazeného expremiéra ale španělský soud vydal zatykač a hrozí mu, že skončí ve vazbě stejně jako bývalý vicepremiér a další znovuzvolený poslanec Oriol Junqueras či další separatističtí politici.

Rajoy v projevu prohlásil, že lidovce rázná aplikace článku 155 v Katalánsku poškodila. „Jsem si jist, že znovu získáme podporu voličů,“ uvedl Rajoy v reakci na aktuální průzkumy, podle nichž po několika letech není PP nejsilnější stranou v zemi a v čele ji vystřídali liberální Ciudadanos.