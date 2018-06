Pokud nedojde k porušení koaliční smlouvy, budou všichni poslanci ČSSD hlasovat pro vládu, řekl LN Hamáček

PRAHA Pokud prezident nejmenuje Miroslava Pocheho šéfem diplomacie, mohl by předseda ČSSD Jan Hamáček už za dva týdny obsadit křesla dvou resortů – vnitra a ­právě zahraničních věcí. Prioritou bude migrace, říká Hamáček v­ rozhovoru pro LN. Kvůli tomu by chtěl navštívit i­ spolkového ministra vnitra Horsta Seehofera, který zmínil možnost obnovení kontrol na hranicích.

LN: Kdy vznikne vláda ANO a ­ČSSD s důvěrou?

Jsem přesvědčen, že pokud nedojde k zásadní komplikaci, hlasování o důvěře může být 11. července. Opírám to i o slova předsedy sněmovny Radka Vondráčka z­ ANO.

LN: Co kdyby v návrhu ministrů k prezidentu Miloši Zemanovi nedošlo jméno Miroslava Pocheho coby kandidáta na ministra zahraničních věcí?

Vyjasňovali jsme si to s Andrejem Babišem v neděli dopoledne. Pan premiér mě ujistil, že oficiálně odnese nominace na Pražský hrad v pondělí. Oficiálně je součástí nominací i Miroslav Poche. Pokud by se tak nestalo, byla by porušena koaliční dohoda.

LN: Můžete garantovat, že poslanecký klub ČSSD podpoří při hlasování vznik kabinetu?

Jsem přesvědčen, že pokud nedojde k porušení koaliční smlouvy a budou všechna její ustanovení naplněna, platí to, že klub bude respektovat rozhodnutí sociální demokracie.

LN: Obávám se, že otázka vstupu do vlády bude důvodem štěpení uvnitř ČSSD, prohlásil například váš poslanec Ondřej Veselý. Podle dalšího člena Milana Chovance by strana neměla ustupovat z nominace Miroslava Pocheho. Skutečně budete jednotní?

Všichni poslanci řekli, že budou respektovat výsledek vnitrostranického referenda.

LN: Platí to i za situace, kdy by nebyl ve vládě pan Poche, ačkoli se v referendu straníci vyjadřovali k pěti ministrům za ČSSD?

To sice ano, ale jestliže pan prezident odmítne někoho jmenovat, tak je to mimo kontrolu sociální demokracie i předsedy vlády. Jde o rozhodnutí prezidenta republiky. To těžko mohu ovlivnit.

LN: Nebojíte se tedy štěpení sociální demokracie kvůli vstupu do vlády?

O naší účasti ve vládě rozhodli členové strany v referendu. I kritici tohoto projektu říkali, že to budou respektovat. Doufám ve zklidnění.

LN: Nemáte jistotu?

Nevidím do hlavy sedmnácti tisícům členů sociální demokracie, ale předpokládám, že pokud jsme se rozhodli jít touto cestou a potvrdilo to i referendum, budeme se toho držet.