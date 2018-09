‚Pokud Putina uvidí medvědi, budou se chovat, jak se sluší‘. Prezident má nový pořad, věnuje se i jeho fyzičce

Moskva Snaha ukázat Vladimira Putina jako prezidenta, který zvládá všechny povinnosti státníka a zároveň si najde čas na obyčejné lidi, přírodu nebo setkání s mládeží. Takové je vyznění pořadu „Moskva. Kreml. Putin“, který v neděli večer odvysílal první kanál ruské státní televize. První díl seriálu se věnoval Putinově „výtečné“ tělesné kondici a jeho lásce k dětem, napsal deník The Guardian.

Hodinový pořad dostal místo v hlavním vysílacím čase a má mapovat týdenní aktivity prezidenta. Ačkoli je Putin před kamerami státní televize téměř denně, podobný typ pořadu je pro něj novinkou, píše deník The Washington Post (WP).

V prvním díle viděli diváci Putinovu účast na pohřbu pěvecké hvězdy sovětské éry Josifa Kobzona, jeho setkání s nadanými teenagery, které zasvěcoval do tajů diplomacie, nebo také dosud nepublikované záběry z Putinovy letní dovolené na Sibiři.



„Tohle je divočina, jsou tam medvědi,“ komentoval záběry ze studia mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Ochranka je náležitě vyzbrojená, kdyby něco. Avšak pokud Putina uvidí medvědi, nejsou to hlupáci, budou se chovat, jak se sluší,“ dodal.

Zahraniční média si všímají, že nový pořad se ve vysílání státní televize objevil jen několik hodin poté, co tisíce Rusů demonstrovaly proti vládnímu záměru zvýšit věk odchodu do důchodu. Další protesty se očekávají v nejbližších dnech a nespokojenost s důchodovou reformou v létě stáhla popularitu ruského prezidenta pod úroveň, na jakou je dlouhodobě zvyklý. Podle průzkumu nezávislého sociologického střediska Levada v červenci schvalovalo jeho kroky 67 procent dotázaných oproti květnovým 79 procentům.

Protestní akce nedělní pořad opomenul, zatímco konstatoval Putinovu vůli „převzít zodpovědnost“ za „potřebné“ reformy. Místo toho byla například část pořadu věnována setkání se školáky nebo s talentovaným mladým klavíristou.

„Když Putin mluví s matkou dítěte nebo se dívá na dítě, je patrné, jak moc má děti rád. Má k dětem velmi upřímné a lidské city. To se nedá zahrát,“ komentoval tuto část moderátor Vladimir Solovjov. Mluvčí Peskov mu odpověděl: „Putin nejenže má rád děti, má rád lidi obecně.“

Peskov v pondělí uvedl, že pořad je čistě dílem televize a představuje „vyvážený“ pohled. „Typický kremelský projekt, který má pozvednout a polidštit Putina v době, kdy je pod rostoucím tlakem vlastního lidu. Nemyslím si, že je náhoda, že se tak děje v okamžiku, kdy je zamotán do opravdové politické kontroverze,“ reagovala analytička televize CNN Susan Glasserová v odkaze na spornou důchodovou reformu.

WP podotýká, že to není poprvé, co se ruský politik stal objektem televizní reality show. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov před dvěma lety spustil pořad „Tým“, který WP označil ze kopii The Apprentice (Učeň) nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa.