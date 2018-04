Za knížku o Koukalové pokuta až 50 tisíc? Na manžela biatlonistky si může posvítit uřad

PRAHA Příběhy o anorexii a bulimii přitáhla biatlonistka Gabriela Koukalová na svou čerstvě vydanou biografii zvýšenou pozornost. Kvůli chybějícím - ze zákona povinným - údajům v knize ale jejímu nakladateli Petru Koukalovi, manželu Gabriely, hrozí až padesátitisícová pokuta. Praxe je ovšem taková, že se tak nejspíš nestane.

Podle zákonu o neperiodických publikacích je každý vydavatel povinen svou knihu opatřit několika základními údaji. Mimo jiné také obchodním jménem a sídlem společnosti, případně jménem, příjmením a trvalým pobytem osoby, která titul vyrobila. Pokud tak neučiní a bude ji přesto veřejně šířit, vystavuje se riziku, že by mu mohla být uložena pokuta až 50 tisíc korun.



Někdejší badmintonista svou adresu v knize zmínit opomenul. Připustil, že si toho je vědom, pochybení však odmítl.

„V tiráži chybí vročení, pořadové číslo publikace a údaje o nakladateli. Vročení je nicméně v přední části knihy u copyrightu a podle ISBN se nakladatel dá identifikovat. Přidělila mu (Petru Koukalovi) ho agentura ISBN, kde musel při registraci všechny údaje vyplnit, takže z hlediska zákona o neperiodických publikacích a povinných údajů v tiráži nejde o žádný prohřešek,“ sdělila serveru Lidovky.cz Michaela Rozšafná z agentury 2media.cz, jež manžele Koukalovi zastupuje.

Tiráž biografie Jiná Gabriela Koukalová, v níž chybí adresa nakladatele.

Podle Marcely Turečkové ze Svazu českých nakladatelů a knihkupců nepředstavuje absence adresy nakladatele uvnitř knihy nic neobvyklého. „Hyperkorektní výklad té formy je asi takový, že by tam ten údaj měl být. Ale z praxe si nejsem vědoma žádného případu, kdy by to byl zásadní problém. Není nikdo, kdo by to kontroloval a vymáhal,“ řekla pro Lidovky.cz.



Důležité je zejména prý, aby byl titul opatřen jménem nakladatele. „Pokud jsou v tiráži další data, tedy odpovědný redaktor, autorský copyright, jméno nakladatele je platné, tak jde z mého pohledu o podružnou věc,“ dodala. Záležitostí by se případně na základě udání zabýval příslušný krajský úřad.



Biografie Jiná Gabriela Koukalová, jíž napsal novinář Martin Moravec, se objevila na prodejních pultech ve středu. Nejúspěšnější biatlonistka české historie, která aktuálně přerušila svou kariéru kvůli psychickým a fyzickým potížím, se v ní svěřila, že několik let trpěla poruchami příjmu potravy, konkrétně anorexií a bulimií.

Gabriela Koukalová pózuje se svou biografií Jiná.

Mimo jiné v ní nejlepší česká sportovkyně za loňský rok ostře kritizuje reprezentační kolegyni Veroniku Vítkovou a bývalý trenéra Jindřicha Šikolu, jehož viní z problémů se zažíváním. Vypráví i o depresích, zkušenostech s drogami či spolknuté lžičce, kterou si strčila do krku, aby se vyzvracela, když ztratila po čase dávivý reflex.