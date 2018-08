Studená i teplá. Polévka z pečených paprik a sladkých brambor s jogurtem a pistáciemi

Nasládlá chuť sladkých brambor láká a získala si už mnoho příznivců. Sladké brambory neboli batáty patří mezi výrazně zdravé kořenové zeleniny. Ačkoliv je nazýváme sladké brambory, nemají s těmi běžnými bramborami nic společného.

Jedná se o hlízy rostliny povijnice batátové, tedy botanicky patří do skupiny svlačcovitých. Mají žlutou barvu a ty oranžové se v Severní Americe nazývají jam.



Jen blázen by si batátů nevšímal

Sladké brambory obsahují hodně zdraví prospěšných látek a byly dokonce zařazeny mezi nejzdravější zeleninu na naší planetě. Tak se do nich pusťe, protože jen blázen by si této exotické zeleniny nevšímal! Jsou totiž plné škrobů, zdravé vlákniny a obsahují dobrou dávku vitamínů, především B a C a minerálů, včetně železa, vápníku, magnesia, draslíku a selenu. Sladké brambory jsou významných antioxidantem právě pro svoji velkou dávku betakarotenů, který zahrnuje provitamín A.

Účinně také pomáhají trávení a udržují v rovnováze naše zažívací ústrojí a to díky vysoké dávce fytosterolů, které pocházejí z rostlin, ale strukturálně jsou podobné cholestrolu. Konzumací surovin bohatých na tento rostlinný fytosterol soutěží s cholesterolem o míře absorbování do zažívacího systému a tím vlastně hladinu cholesterolu snižují.



Polévka za tepla i za studena

Kulinářsky a chuťově jsou batáty velmi variabilní surovinou, se kterou se dá báječně vařit. Nakonec, kdo by neznal hranolky ze sladkých brambor? Jejich chuť je nasládlá, nikoliv však výrazná, takže si rozumí i s pikantnějším a výraznějším kořením a bylinkami.

Sladké brambory se ideálně hodí k červené paprice, ta jim dodá svoji osobitou příchuť a tak jsem je obě zkombinovala do polévky. A v létě si na ní můžete pochutnat podle nálady a počasí. Zapečení papriky předem je nutné pro dosažení výraznější chutě, která batátům prospívá. Samozřejmě žádná mouka, batáty jsou upečené a rozmixované, krémové samy o sobě. Ačkoliv je tato polévka lahodná teplá, lze ji asi na 2 hodiny zchladit a servírovat pro osvěžení studenou.

Polévka z pečených paprik a sladkých brambor

Na hrnec polévky:



2 červené masité papriky



2 středně velké sladké brambory



2 banánové šalotky



6 stroužků česneku



3 lžíce světlého olivového oleje



1 1/2 litru zeleninového vývaru



vločková mořská sůl



čerstvě namletý pepř



3 lžíce řeckého bílého jogurtu



hrst pistáciových oříšků



lžíce extra panenského olivového oleje



Postup: Nejdříve si zahřejme troubu na 180° C. Oloupeme sladké brambory, rozpůlíme je a nakrájíme je asi na 3 mm silná půlkolečka. Omyjeme papriky, rozpůlíme je a vykrojíme jadřince a stopku a nakrájíme na plátky asi půl centimetru. Připravíme si stroužky česneku, které neloupeme. Oloupeme šalotky a rozřízneme je podélně. Plech na pečení si vyložíme papírem, zakapeme olejem a rozetřeme.

Vložíme brmabory, papriky, šalotku a celé stroužky česneku. Mírně osolíme, opepříme a dáme do trouby asi na 30 minut péct, dokud nebudou sladké brambory měkké. Opečenou zeleninu vyndáme, stroužky česneku vyloupeme a vše přendáme do hrnce. Zalijeme horkým vývarem a přideveme k varu a jen pár minut povaříme. Sejmeme z ohně a polévku rozmixujeme. Ochutnáme a případně dochutíme solí. Přidáme jogurt a už jen zamícháme.

Podáváme s extra panenským olivovým olejem a bílým jogurtem. Nakonec přidáme plátky pistáciových oříšků. Ačkoliv je tato polévka lahodná teplá, lze ji asi na 2 hodiny zchladit a servírovat studenou.