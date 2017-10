Policejní snipeři s noktovizory odstřelili na Zlínsku první dva divočáky. Míří na hlavu

ZLÍN Dvě divoká prasata odstřelili v noci na úterý odstřelovači z policejních zásahových jednotek při svém prvním zásahu v oblasti zasažené africkým morem prasat na Zlínsku. Informoval o tom Petr Majer z tiskového oddělení Státní veterinární správy (SVS).

„Obě prasata byla ulovena v takzvané vysoce rizikové oblasti uvnitř ohradníků. Prvním uloveným kusem bylo sele střelené okolo 22:00 v honitbě Lužkovice-Příluky, ve druhém případě šlo o dospělého jedince, který byl uloven asi v 01:00 v honitbě Lukov-Vlčková,“ uvedl Majer.



Do odstřelu divočáků se zapojilo 16 policistů. Jejich zásahy jsou naplánované zejména na noc. Policisté mají k dispozici odstřelovací pušky doplněné o noktovizory pro noční vidění a termovizi. Jsou schopni zasáhnout zvíře na vzdálenost 150 až 200 metrů. Při střelbě mají pokyn mířit na hlavu, případně na takzvanou komoru, aby divoké prase padlo na místě a neroznášelo případnou nákazu do okolí.

Odklízení zastřelených divočáků mají na starosti veterináři ve spolupráci s myslivci a hasiči. Do vysoce rizikové oblasti nákazy stále platí zákaz vstupu.

Zásah policistů při snižování počtů černé zvěře na Zlínsku může trvat až do konce ledna. V ohnisku nákazy je asi 100 až 150 divokých prasat. „Potřebujeme snížit množství těch zvířat, protože zhruba za měsíc začnou říje, a to může být motivem k migraci zvířat do jiných oblastí, což by mohlo znamenat rozšíření nákazy do dalších okresů,“ uvedl již dříve vedoucí oddělení pro řešení krizových situací SVS Petr Kučínský. Nasazení policie do boje s africkým morem prasat schválila minulý měsíc vláda.

Myslivci již na Zlínsku odlovili 812 prasat

V takzvané červené zóně, kterou kromě vysoce rizikové oblasti nákazy lemované ohradníky tvoří i několik okolních honiteb, myslivci dosud ulovili 62 divočáků, dalších 24 jich odchytili do klecí. Vyšetření prokázalo nákazu africkým morem prasat pouze u jednoho selete chyceného do pasti. Na Zlínsku již myslivci odlovili 812 divokých prasat, žádné z nich nemělo africký mor.



U uhynulých zvířat se nákaza prokázala u 112 divočáků, všichni byli nalezeni pouze v oblasti uvnitř ohradníků. „Poslední nález uhynulého prasete, u něhož následně vyšetření potvrdilo africký mor prasat, pochází z 29. září,“ uvedl Majer.

První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou uhynulých zvířat nalezených v červnu na okraji Zlína. V polovině července stát nařídil intenzivní lov divokých prasat na celém území ČR, v ohnisku nákazy povolili veterináři jejich odlov v září. Nákaza není nebezpečná pro člověka.