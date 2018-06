Policie chce v červenci uzavřít vyšetřování útoku na Kvitovou. Útočníkovi hrozí až 12 let vězení

PROSTĚJOV Návrh na obžalobu dvaatřicetiletého muže podezřelého z předloňského útoku na tenistku Petru Kvitovou v jejím bytě v Prostějově chce policie podat do konce července. V případě odsouzení útočníkovi hrozí až dvanáctileté vězení. Řekla to ve čtvrtek mluvčí Policejního prezidia Ivana Nguyenová. Muži z Prostějovska bylo už v květnu sděleno obvinění pro trestný čin vydírání a prostějovským okresním soudem byl vzat do vazby.

„V současné době nadále probíhají úkony trestního řízení, kdy předpokládáme, že do konce měsíce července podáme krajskému státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Brně návrh na podání obžaloby. Vzhledem k těmto skutečnostem a po dohodě s krajským státním zástupcem nebudeme poskytovat, vyvracet, ani potvrzovat žádné informace,“ uvedla Nguyenová.



Případ napadení dvojnásobné wimbledonské vítězky olomoucká krajská policie vyšetřovala jako vydírání, loni v listopadu ho odložila. Nyní jej znovu otevřel útvar policejního prezidia. Muž byl zadržen v květnu. Podle informací České televize jde o muže, který má mít vazby na olomouckou drogovou scénu. V minulosti byl údajně vyšetřovaný v souvislosti s útoky na seniory. „Jedná se o muže, který byl v minulosti odsouzen pro obdobnou násilnou trestnou činnost,“ řekla Nguyenová.

K přepadení tenistky došlo 20. prosince 2016, Kvitová při něm utrpěla vážné poranění levé ruky, v níž drží raketu. Podrobila se komplikované operaci šlach všech prstů a několika nervů v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Rekonvalescence trvala řadu měsíců, na turnaje se vrátila loni v květnu při French Open. Nyní znovu patří do elitní světové desítky a letos už vyhrála čtyři turnaje.

„Během celého vyšetřování jsem byla policii stoprocentně k dispozici a absolvovala jsem všechny úkony, které bylo třeba provést. Podrobnosti nebudu na základě žádosti policie dále konkretizovat. Chtěla bych ještě jednou velmi poděkovat policii za její práci,“ uvedla ve čtvrtek Kvitová, pro kterou tak skončila kapitola 1,5 roku staré události. „Dále se k tomu, co se událo v uplynulých měsících, nebudu vracet. Začíná mi část tenisové sezony na trávě, na to se teď budu plně soustředit,“ dodala.

Loni v listopadu policisté oznámili, že případ odkládají. Pachatele se kriminalistům ani přes stovky podnětů od veřejnosti a rozsáhlé vyšetřování dopadnout nepodařilo, případem se zabývali 11 měsíců. Kauzu policisté původně vyšetřovali jako těžké ublížení na zdraví, později ji překvalifikovali na zločin vydírání, za což hrozí pět až 12 let vězení. Podle vedoucího odboru obecné kriminality Jana Lisického pachatel zřejmě netušil, že útočí na tenisovou hvězdu. Vyloučil také, že by si Kvitová zranění způsobila sama.

Kvitová při výslechu agresora podrobně popsala a policisté několik dní po incidentu zveřejnili jeho předběžnou podobu. Vypsána byla také odměna za informace vedoucí k jeho dopadení.