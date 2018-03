Policie dementovala zprávy o třech mužích tmavé pleti, kteří měli údajně přepadávat hlavně blondýny

CHVALETICE (PARDUBICKO) Paniku vyvolávaly v posledních dnech ve Chvaleticích zprávy šířené na sociálních sítích, podle kterých byly ve městě přepadávány ženy, uvedla ve středu policie. Tyto informace ve středu proto dementovala, v tiskovém prohlášení policisté uvedli, že od 1. února se ve městě odehrály jen běžné dopravní přestupky a několik případů drobné majetkové kriminality.

Policie vyzvala místní, aby nešířili neověřené informace. Informovala o tom mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Na sociálních sítích lidé podle ní sdíleli zprávy, že ve městě jsou tři muži tmavé pleti, kteří přepadávají zvláště blondýny. Lidé se večer báli vycházet, uvedla Janovská.

„Vyhnali je z Peček a zde ve Chvaleticích jsou v pronájmu. České dráhy kvůli nim nasadily i security do vlaků, přepadli a málem znásilnili mladou drobnou průvodčí. Je jich v Pečkách ještě osm, kteří se vrátili z kriminálu, a chtějí také do Chvaletic, takže se máme na co těšit,“ citovala ze zprávy na sociálních sítích Janovská.

Policie na svém webu uvedla, že od 1. února se ve Chvaleticích staly pouze běžné dopravní přestupky, několik případů drobné majetkové kriminality a požáry v elektrárně.

„V žádném případě ve Chvaleticích v uvedeném období neevidujeme násilnou pouliční trestnou činnost, přepadávání žen a dívek na ulici a tak podobně. Rádi bychom vyzvali občany, aby dále nešířili neověřené informace!“ uvedla policie. Ve Chvaleticích je obvodní oddělení státní policie, město má i své strážníky.

Fenomén takzvaných „fake news“ - tedy záměrně šířených nepravdivých informací - se právě v důsledku účinků sociálních sítí výrazně rozšířil. Facebook kvůli podobným sdělením vydal vlastní manuál, jak si uživatelé mohou obsah sdílených materiálů prověřit.