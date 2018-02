Matka neudržela na lanovce dceru. Ta spadla z 11 metrů na zmrzlý sníh, bez zranění

ROKYTNICE NAD JIZEROU Policie žádá o pomoc při vyšetřování pádu čtyřletého dítěte ze sedačkové lanovky v lyžařském středisku v Rokytnici nad Jizerou. Čtyřleté děvčátko tam ve čtvrtek dopoledne nedokázala matka udržet a dítě spadlo z výšky 11 metrů na umrzlý sníh. Dívenku transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde zjistili, že naštěstí vyvázla bez zranění. Policie teď hledá svědky události, sdělila v pátek semilská policejní mluvčí Ivana Baláková.

„Ve čtvrtek 22. února mezi 10:45 a 11:00 nasedla do sedaček lanové dráhy v lyžařském areálu Horní Domky matka se dvěma syny ve věku šest a 11 roků a také se čtyřletou dcerkou. Tato malá dívenka však v době rozjezdu dráhy na sedačku pořádně nedosedla a nebyla v ní nijak zajištěná. Její matka ji proto přidržovala oběma rukama a volala na obsluhu, aby lanovku zastavila. Do policejního protokolu žena uvedla, že ani po jejím volání lanovku nikdo nezastavil,“ popsala událost Baláková.



Dítě podle matky propadlo panice, házelo sebou a přitom ženě pomalu vyklouzávalo z rukou. „Poblíž třináctého sloupu lanové dráhy ve výšce 11 metrů nad zemí ji už žena neudržela a dívenka spadla na umrzlý sníh. Okamžitě se k ní sjeli další lyžaři, kteří jí přivolali pomoc. Matka měla vedle sebe dvě další vystresované děti a, aby se ze sedačky nezřítily také, musela s nimi dojet až na vrchol,“ dodala policejní mluvčí.

Horská služba mezi tím přivolala záchrannou službu a vrtulník dítě dopravil do Hradce Králové. V této souvislosti policie hledá svědky, kteří matku s dětmi viděli na lanovku nasedat. „Aby nám pomohli zjistit, co se při jejich nastupování stalo a jak fungoval dozor u lanovky,“ dodala Baláková. Veškeré informace vedoucí k objasnění všech okolností závažné nehody na sjezdovce přijme podle ní policie na tísňové telefonní lince 158 nebo na kterékoli služebně. „Po nashromáždění potřebných podkladů odevzdáme spisový materiál Drážnímu úřadu, který rozhodne o tom, kdo a co porušil a případné porušení může potom řešit jako přestupek proti zákonu o dráhách,“ dodala.