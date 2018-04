Policie kvůli němu obsadila radnici Prahy 1, exšéf místní ODS teď míří kvůli korupci k soudu

PRAHA Před téměř 14 měsíci prošly zhruba dvě desítky policistů vchodem úřadu Městské části Prahy 1 ve Vodičkově ulici. Kriminalisté zajišťovali důkazy v souvislosti s kauzou údajné korupce při pronájmu městského majetku. Letos v dubnu vstoupil podle zjištění serveru Lidovky.cz případ do další fáze. Státní zástupce obžaloval bývalého šéfa finančního výboru, několik podnikatelů a firem, případ rozplete Obvodní soud pro Prahu 1.

Policisté obsadili úřad Prahy 1 loni 28. února brzy ráno, v budově strávili několik hodin. Další kriminalisté ve stejnou dobu v Dušní ulici v sídle jeho firmy „sebrali“ tehdejšího šéfa finančního výboru a předsedu místního sdružení ODS v Praze 1 Martina Skálu, dva podnikatele a další firmy obvinili. Skála podle poznatků policie fungoval jako prostředník, který měl za úplatky zajistit pronájem prostor městské části k podnikatelským účelům.

„V uvedené trestní věci je stíháno celkem 6 osob, z toho 4 osoby fyzické a 2 osoby právnické,“ sdělila serveru Lidovky.cz soudkyně Dana Šindelářová, která bude případ projednávat. Obžalobu obdržel její soud první týden v dubnu, kauzu tam poslal přímo šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Skála je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby a sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Podstata kauzy tkví v tom, že coby zastupitel a především člen komise obecního majetku měl v roce 2016 přislíbit několika podnikatelům pronájem dvojice nebytových prostor v majetku Prahy 1. Byznysmeni ho k tomu údajně motivovali třísettisícovým úplatkem, obdobnou částku mu pak podle vyšetřovatelů slíbili. Jeden pronájem se tímto způsobem podařilo uzavřít, druhý zůstal jen u předběžné dohody.

Odposlechy, sledování a listinné důkazy

„Jsou to odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu, výsledky operativně-pátracích prostředků v podobě sledování osob a pak jsou to listinné důkazy, které osvědčují, že dané soutěže (o pronájem) proběhly. V neposlední řadě jsou to i výslechy svědků,“ přiblížil serveru Lidovky.cz žalobce Lelek, jaké důkazy jsou klíčové. Za nejdůležitější považuje odposlechy. „Důkazy, které byly shromážděny, odůvodňují postavení osob před soud,“ dodal.

Podle zjištění serveru Lidovky.cz vedle Skály figurují v případu mimo jiné také podnikatel chorvatského původu Petrit T. a podnikatelka Iveta Z. Některé z jejich firem se zabývají pohostinstvím. Zda právě pro tyto společnosti usilovali o pronájem prostor, podle dostupných informací není jasné. Uvedenou trojici soud po jejich zatčení poslal do vazby, Skála s Ivetou Z. v ní strávili šest týdnů.

Přestože měl Skála převzít minimálně tři sta tisíc korun, korupční peníze se kriminalistům zajistit nepodařilo. Nicméně podle státního zástupce Lelka policie určité finanční prostředky zabavila. „Podařilo se zajistit jiné peníze, které odpovídají výší tomu, které měl dotyčný (Skála) dostat,“ poznamenal. Ostatní aktéři kauzy jsou obžalovaní z podplácení a sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Skála kvůli kauze odešel z ODS

Proč není Skála obžalovaný z přijetí úplatku? Na první pohled může mást, že Martin Skála není obžalovaný z přijetí úplatku, ačkoliv si měl od podnikatelů převzít 300 tisíc korun. Nicméně expolitik je v rámci trestného činu sjednání výhody při veřejné zakázce, veřejné soutěži a veřejné dražbě obžalovaný podle odstavce, který v sobě přijetí úplatku zahrnuje.

„Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch a spáchá takový čin jako úřední osoba, (..),“ píše se v daném paragrafu. V tomto smyslu se tedy jiným prospěchem rozumí úplatek.

Po policejním zátahu starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký avizoval, že nechá zadat audit, jenž by prověřil způsob nakládání s městským majetkem. Jinými slovy chtěl mít jistotu, zda Skálův případ představuje selhání jednotlivce, nebo jde o systémovou chybu. Audit prováděla firma Deloitte. Podle závěrů auditorů se prokázala verze, že v principu je způsob správy majetku Prahy v pořádku.

„Audit konstatoval, že všechny procesy jsou nastavené správně. Problém byl, že selhal jeden konkrétní člověk v jedné konkrétní věci,“ řekl serveru Lidovky.cz starosta Lomecký. Podle něj navíc neměl Skála žádný oficiální nástroj, jak pronájem ovlivnit. „Policie nám zabavené dokumenty vrátila s tím, že nedošlo ze strany Prahy 1 k žádnému pochybení,“ doplnil starosta.

Skála před svým zatčením vedl jedno ze dvou místních sdružení ODS v Praze 1, současně roky patřil v tomto městském obvodu k vlivným politikům. Od roku 2006 byl zastupitelem, poslední volební období vedl finanční výbor a seděl v komisi obecního majetku a také komisi pro výchovu a vzdělávání. V reakci na svou kauzu se mandátu zastupitele vzdal, současně opustil ODS. Lidovky.cz se Skálu snažily zastihnout, ale přes opakovanou snahu se to nepodařilo.