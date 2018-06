Ženě, která se pokusila vyloupit zlatnictví s maketou pistole, bylo 65 let

HRADEC KRÁLOVÉ Hradecká policie dopadla pětašedesátiletou ženu krátce poté, co se 13. června pokusila vyloupit zlatnictví v centru města. Po necelých pěti minutách ji policisté zadrželi, později obvinili z loupeže, informovala ve čtvrtek mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Policii se podle ní podařilo pachatelku dopadnout za pomoci prodavačky zlatnictví.

Seniorka byla už dříve obžalována z loupeže na poště v ulici Fráni Šrámka v Hradci Králové z loňského prosince. Žena byla dosud stíhána na svobodě. „Policisté ženu opět obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže, za který jí hrozí až deset let vězení. Kriminalisté státnímu zástupci podali podnět na uvalení vazby. Návrhu státního zástupce soudce vyhověl a v pátek ji poslal do vazby,“ uvedla Kormošová.



Žena maskovaná šátkem přes obličej a kloboukem vstoupila do zlatnictví a chtěla peníze. „Položila na pult střelnou zbraň. Jelikož jí prodavačka řekla, že nemůže otevřít pokladnu bez nákupu, a do prodejny vstoupila další zákaznice, seniorka se otočila, vzala zbraň a bez peněz odešla,“ uvedla mluvčí. Prodavačka se za ní vydala a po telefonu operačnímu důstojníkovi popisovala, kude žena jde. Policejní hlídka pachatelku po necelých 250 metrech dopadla. „Zbraň, kterou u ženy policisté našli, byla plastovou hračkou v hodnotě pár korun. Kde ji vzala, nebo co ji k činu vedlo, však neprozradila,“ dodala Kormošová.

Na poště loni 13. prosince byla úspěšnější. Přistoupila k přepážce s plynovou pistolí v ruce a s papírkem, na kterém měla napsán požadavek o vydání peněz bez konkrétní částky. Z pošty si odnesla několik desítek tisíc korun, z nichž část utratila. Při přepadení nebyl nikdo zraněn. Žena tehdy kriminalistům řekla, že se inspirovala filmy o loupežích, které viděla v televizi, a podle toho napsala lísteček s požadavkem o vydání peněz. Na poštu, kterou si předem vytipovala, přijela na kole, které si před poštou zamkla, a na něm i odjela domů. Zbraň si tajně vypůjčila od svého přítele.