Policie obvinila 60 lidí za pašování drog do Austrálie. Hrozí jim až 18 let vězení

PRAHA Národní protidrogová centrála (NPC) v Česku zadržela a obvinila 60 lidí z pašování kokainu a heroinu do Austrálie, kam dopravili několik set kilogramů drog. Organizátoři v tuzemsku na tuto činnost najímali kurýry s dluhy nebo nízkými příjmy. Pašerákům drog hrozí deset až 18 let vězení, oznámil v úterý na tiskové konferenci ředitel NPC Jakub Frydrych.

Obchodníci s drogami k pašování využívali vlastní cestovní kancelář, kde pro kurýry naplánovali individuální dovolené s odletem z Prahy přes USA nebo Thajsko do Austrálie. Najatý pár kurýrů podle policie dostal na cestu čtyři kufry a telefon s předplacenou kartou. Při pobytu v místě mezipřistání se uskutečnila výměna kufrů, v nichž nově byly drogy. Při cestě přes USA byl v kufrech ukrytý kokain, při cestě přes Thajsko zase heroin.

Mezi obviněnými je podle Frydrycha hlavní organizátor a dalších pět jeho nejbližších spolupracovníků, kteří najímali kurýry a starali se o logistiku trestné činnosti. „Dvojice kurýrů za jednu cestu přepravila 20 kilogramů drog. Za dobu dvou let tato skupina vypravila nejméně 38 cest a 780 kilogramů drog,“ uvedl Frydrych.

Podle Frydrycha byly náklady na jednu cestu 600.000 korun, třetinu tvořily náklady na letenky a pobyt pašeráků v různých místech světa, 150.000 korun byly provize pro kurýry a zbytek vydělali hlavní organizátoři. Zdůraznil, že odměny pro najímané kurýry byly zanedbatelné proti riziku, které jim hrozilo. Například v Thajsku se běžně za pašování takového množství drog uděluje doživotní vězení nebo trest smrti.

Česká protidrogová centrála na případu spolupracovala s americkou DEA a australskou federální policií. V těchto zemích totiž případ začal, jelikož tam byli zadrženi čeští kurýři a tamní protidrogové orgány měly podezření, že nejde o nahodilou záležitost, nýbrž o organizovanou trestnou činnost.

První případ odhalila australská policie v roce 2016, kdy byli zadrženi první kurýři cestující po celém světě s cílem dopravit zásilku do Austrálie. Na letišti v Sydney byli tehdy zadrženi čtyři kurýři. Část z nich byla odsouzena k trestům v rozmezí od sedmi do devíti let vězení. V USA se případ začal odvíjet na letišti v Las Vegas, kde byli zadrženi dva čeští kurýři, kteří testovali, jak je letiště průchodné.

Gang pašoval drogy do Austrálie a částečně také na Nový Zéland, jelikož tam je jejich koncová cena až osmnáctkrát vyšší než v Evropě. Celosvětová organizovaná skupina na tom mohla vydělat astronomické částky. „Nechci to nějak vykrucovat, ale mohlo jít o desítky miliard v přepočtu na české koruny,“ uvedl Frydrych.

Jedna dvacetikilogramová zásilka drog se totiž před prodejem koncovým zákazníkům může rozředit a tím podle něj dealeři jen za převoz jedné zásilky vydělají několik set milionů korun. Případ v Česku dozoruje Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. Hlavní organizátoři jsou stíháni vazebně, kurýři jsou na svobodě.