Policie obvinila řidiče, který srazil v Mariánských Lázních dva chodce

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ/CHEBSKO Policisté obvinili řidiče, který v pátek srazil dva chodce v Mariánských Lázních, z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a usmrcení z nedbalosti. Padesátiletý muž z Mariánských Lázní bude stíhaný na svobodě, informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

„Trestní stíhání bude nadále vedeno na svobodě, jelikož byl obviněný muž v neděli propuštěn státním zástupcem na svobodu. V případě odsouzení hrozí muži až osmiletý trest odnětí svobody,“ doplnila Böhmová.



Tragická nehoda se stala na Chebské ulici v lázeňském městě. Muž za volantem osobního vozu vjel do křižovatky na červenou a střetl se dvěma chodci, kteří právě přecházeli se svými dvěma psy přes přechod pro chodce. Sražený muž střet s vozidlem nepřežil, navzdory tomu, že mu byla na místě poskytnuta první pomoc. Žena byla s vážnými poraněními letecky transportována do nemocnice v Plzni. Řidič osobního vozidla byl též se svými zraněními převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice v Chebu.