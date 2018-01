Policie obvinila tři Čechy, kteří se přidali k teroristům. Hrozí jim až 15 let

PRAHA Policie vyšetřuje případ tří Čechů, dvou mužů a jedné ženy, kteří se přidali k teroristickým organizacím. Podle ní jeden muž prošel výcvikem ve středisku teroristů v Sýrii. Hrozí jim vězení od pěti do 15 let.

Podle informací Seznam Zprávy se jedná o dva muže a jednu ženu. Podíleli se na činnosti jedné sesterské organizace al-Káidy v Sýrii. Případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Obviněni jsou z účasti na teroristické skupině a z podpory terorismu.

Dva z obviněné trojice, 26letý muž a 24letá žena, odcestovali do Sýrie, kde muž podstoupil výcvik místní teroristické organizace. Žena loni na jaře odcestovala do Turecka a následně se díky převaděčům dostala až do Sýrie. V zemi si vzala zmíněného muže, který tam pobýval již od roku 2016, a to i přes to, že ho dle policie před tím neviděla a ani s ním nemluvila.

„Zajišťuje zázemí bojovníka teroristické skupiny vařením, praním potřebných věcí a zejména morální podporou, kdy společně cvičí se zbraní, kterou mají doma,“ popsala podle Seznamu policie v obvinění.



Policisté v současné době o muži nic nevědí. Jeho advokát odpovídá na otázky jen obecně. „S ohledem na to, že orgány činné v trestním řízení v současnosti nevědí, kde se pán nachází, je trestní řízení vedeno jako proti uprchlému,“ uvedl advokát Adam Kopecký.

Třetí z obviněných žije podle posledního zjištění policie v Mauritánii. Jedná se o bratra spoluobviněného. Provinil tím, že manželství domlouval, a také tím, že spolupráci bratra s teroristy schvaloval.

Za trestné činy, z nichž je trojice obviněna, stanoví české zákony trestní sazbu od 5 do 15 let vězení.