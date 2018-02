Policie pátrá po patnáctileté dívce ze Strakonic, nasadila i vrtulník

STRAKONICE Jihočeská policie pátrá po patnáctileté dívce ze Strakonic, která se ze sobotní noci nevrátila domů. Do pátrací akce se zapojil i vrtulník. Policie vyhlásila pátrání na základě žádosti rodičů, informace přijme na lince 158. V neděli to řekl jihočeský policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Patnáctiletá Natálie Keslová byla v sobotu v noci na diskotéce v obci Cehnice na Strakonicku. Kolem 9:00 v neděli byla v obci Paračov, odkud v tu dobu podle svědectví odešla. Od té doby o sobě nepodala žádné informace a do svého bydliště ve Strakonicích se nevrátila. Její mobilní telefon je nedostupný. Policie nasadila do pátrací akce veškeré dostupné policisty a techniku. „V obcích je to vyhlášeno místním rozhlasem přes starosty. Probíhá pátrací akce,“ řekl Doubek.



Dívka je štíhlá, asi 160 centimetrů vysoká. Má rovné, světle hnědé vlasy dlouhé do poloviny zad a hnědé oči. Na sobě měla zelenou khaki bundu dlouhou do pasu, šedou mikinu s kapucí a černé legíny. „Na hlavě by mohla mít černou čepici, na zádech pak malý černý vak,“ popsal mluvčí.