Na Balkán v khaki speciálech. Policie má pro mise u hranic Evropy ‚teréňáky‘ za 31 milionů

PRAHA Když více než pět desítek českých policistů počátkem minulého týdne odcestovalo na zahraniční mise do Makedonie a Srbska, část z nich putovala na Balkán ve zbrusu nových vozech. Dvacítkou terénních speciálů Land Rover v barvě khaki za celkem 31 milionů korun disponuje policie od konce loňského roku. Sloužit mají rovněž k ochraně hranic.

Nejsou tomu ani tři roky, co tuzemská policie pořídila 150 aut Hyundai ix35. Vozidla s pohonem na všechna čtyři kola byla pořízena do lehčího terénu. Na zahraničních misích v Maďarsku a Slovinsku se ovšem vůbec neosvědčila, drhla podvozkem nebo měla problémy s tlumiči. Policejní prezident Tomáš Tuhý se proto posléze nechal slyšet, že vozový park terénních strojů je potřeba vylepšit.

Poté, co policie koncem roku 2015 ještě narychlo nakoupila pětici vozů Toyota Land Cruiser, pořídila nyní do náročnějšího prostředí dvacet SUV Land Rover Discovery 5. Deset z nich již odcestovalo minulé pondělí s českými policisty na balkánskou misi. Druhá polovina vyrazí do Makedonie a Srbska s dalším kontigentem.



„Vozidla byla pořízena z důvodu náročnosti terénu na zahraničních misích, to splňuje právě konstrukce a samotné jízdní schopnosti tohoto vozidla,“ okomentovala policejní mluvčí Eva Kropáčková pořízení Land Roverů. Strážci zákona mají ve svém vozovém parku mimo jiné vedle této značky a aut Hyundai i několik terénních Volkswagenů Amarok.

Čeští policisté ve zmíněných zemích obvykle pomáhají s ostrahou hranice před nelegální migrační vlnou, dohlížejí na pořádek, dělají bezpečnostní prohlídky a kontrolují dopravní prostředky. V hlídkách působí se zahraničními kolegy, kteří jim také velí. Zahraniční mise český policistů začaly v roce 2015, kdy naplno propukla migrační krize. Makedonské policii poskytují čeští strážci zákona pomoc také v uprchlickém táboře u města Gavgelija.



Všech dvacet speciálů, které budou užívány rovněž při ochraně hranic, jsou vyvedeny v barvě khaki. Podle mluvčí Kropáčkové bylo takové barevné provedení zvoleno, aby odpovídalo právě způsobu využití automobilů.



Mimo běžného policejního vybavení, jakým je světelné a výstražné zařízení, nemají Land Rovery žádné speciální úpravy. Disponují automatickou osmistupňovou převodovkou a dieselovým motorem o objemu 2993 krychlových centimetrů a výkonu 190 kW. Cena jednoho modelu, jehož váha přesahuje lehce tři tuny, činí 1 548 480 korun včetně daně. Dohromady tak policie zaplatila za zakázku necelých 31 milionů korun.

Automobily policii dodala společnost Jíša sídlící v pražské Libni, která uspěla ve veřejné soutěži. V minulosti bezpečnostní sbor nakupoval luxusní terénní auta Toyota Land Cruiser, Range Rover nebo Land Rover Defender v autosalonu Dajbych. Jeho majitelem je Petr Dajbych, muž, jenž prodal byt v Plzni bývalému ministru vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD). Chovanec již dříve uvedl, že obchody spolu nesouvisejí a do nákupu policejních vozů nemohl nijak zasahovat.