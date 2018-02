VIDEO: Policie prověří řidiče autobusu, přejel koleje ve Frýdku-Místku těsně před vlakem

FRÝDEK-MÍSTEK Policie vyšetřuje počínání řidiče linkového autobusu, který ve Frýdku-Místku přejel železniční přejezd na červenou. Krátce na to místem projel osobní vlak. Policisté řidiče podezřívají z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Hrozí mu za to až roční vězení, řekla mluvčí frýcedko-místecké policie Karolina Bělunková. Dodala, že řidič zatím nebyl obviněn.

Událost, která se stala v neděli, zachytil městský kamerový systém. Zástupci města záznam už poskytli policii. „V neděli po poledni řidič ČSAD ohrozil životy cestujících. Chybělo málo a neštěstí by bylo na světě. Zodpovědnost je vždycky na řidiči, červená je červená a pro všechny znamená stop. Nicméně budu muset svolat schůzku s vedením ČSAD, aby promluvilo některým šoférům do duše. Řidič tohoto autobusu by měl letět na hodinu,“ uvedl v úterý na svém facebookovém profilu primátor města Michal Pobucký (ČSSD).



Policie zjistila, že v autobuse jel řidič sám, ve vlaku ale cestovalo okolo 100 lidí. Nikdo nebyl zraněn.

VIDEO: Jen pár vteřin a mohlo dojít k tragické srážce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Železniční přejezd nedaleko centra města je problémový dlouhodobě. Je vybaven jen světelnou a zvukovou signalizací. Představitelé města poukazují na chybějící závory. V roce 2015 se zde například vlak srazil s projíždějícím kamionem. Z osmi desítek lidí ve vlaku nebyl zraněn nikdo, řidič kamionu utrpěl lehké zranění. „Po poslední nehodě jsme vyzývali Správu železniční a dopravní cesty, aby zde urychleně umístili závory. Tenkrát nám tvrdili, že až v rámci zdvojkolejnění trati,“ uvedl Pobucký. Dodal, že město už čekat nechce. Bude proto opět správce trati žádat o umístění závor.