Ukažte nám, kde máme měřit, vyzývá lidi policie. Plánuje rozsáhlou kontrolu rychlosti

PRAHA Česká policie chystá na polovinu dubna rozsáhlou kontrolní akci zaměřenou na dodržování rychlosti na silnicích. Místa, na nichž budou policisté číhat s radary, mohou na internetu navrhovat také občané. Podněty mohou zasílat a hlasovat o nich do konce února.

Akci s názvem „Speed Marathon“, kterou napříč Evropou organizuje sdružení dopravních policií Tispol, se uskuteční 18. dubna. Česko se do ní zapojí teprve podruhé. Tuzemští policisté si od ní slibují zlepšení bezpečnosti v dopravě.



„Policie České republiky provádí vlastní vyhodnocování rizikových lokalit na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu. Kromě vlastních analýz bychom rádi, tak jako v minulém roce, znali i váš názor,“ vysvětlila záměr policie v textu určeném veřejnosti její mluvčí Eva Kropáčová.

Na internetovém serveru Bezpečné cesty tak mohou občané označit na interaktivní mapě místa, která jsou podle nich riziková a na nichž by bylo vhodné rychlost kontrolovat.

Podle manažera projektu Jana Jirmuse totiž panuje mezi lidmi názor, že policie měří pouze na místech, kde je to zbytečné. Tato akce by to dle něj mohla změnit.

„Nápad by měl pomoci k tomu, aby veřejnost řekla: ano, nesouhlasíme, že nás měříte například na zpomalení na dálnici. Podle nás je vhodné měřit třeba také u základní školy,“ uvedl Jirmus.



Na mapě již vložená místa lidé navíc mohou hodnotit. Dát jim kladný, nebo záporný hlas podle toho, zda jim měření rychlosti v daném úseku přijde vhodné, či nikoliv. Hlasování probíhá od prvního až do posledního únorového dne.

„Prevence, ne pokuty“

Policisté posléze veškeré podněty vyhodnotí. V potaz pro konečné rozhodnutí budou brát nejen četnost hlasů, ale také třeba konkrétní dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě, množství dopravních nehod či frekvence provozu.

Policista s radarem uvnitř policejního vozu.

Na veřejnosti se ale objevují rovněž hlasy, že veřejnost není kompetentní k poskytování tipů na měření a policie akcí nabádá k udávání. Proti takovým tvrzením se ovšem ohradil prezident Tispolu Aidan Reid.



„Je to o prevenci, ne o pokutách. Rádi bychom dosáhli toho, že na ohlášených místech nevybereme žádnou pokutu,“ popsal už dříve Irskému rozhlasu.

Česká policie se do projektu zapojila již loni. Občané tehdy ve virtuální mapě označili téměř 11 tisíc míst, z nichž bylo k měření vybráno více než tisíc.



Do projektu se pochopitelně zapojili i tací, kteří akci nebrali vážně, ale pouze ji využili jako příležitost pro žert. Policisty například posílali na přistávací dráhu pro letadla, závodní okruh nebo do zoologické zahrady.