Policisté na motorkách mírní problémy na opravované D1 v Brně

BRNO Policie podniká či podnikne několik kroků, které mají zmírnit problémy v dopravě spojené s uzavírkami na dálnici D1 v Brně. Nasadila do provozu policisty na motorkách, mají rychleji vyřešit například nehody. Chystá se také možnost, aby kamiony mohly v opravovaném úseku projet i levým jízdním pruhem, což by rozmělnilo dopravu do obou pruhů. Novinářům to ve čtvrtek řekl vedoucí jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka. Podle něj se také zlepšilo dopravní značení. Policisté kvůli uzavírkám řešili zatím asi 40 nehod.

Práce zahájené koncem března se týkají úseku dálnice D1 mezi 190. až 182.kilometrem ve směru na Prahu. V opravovaném úseku zůstal průjezdný jeden pruh, který využívají převážně kamiony. V opačném směru na Ostravu vznikly tři užší pruhy, přičemž ve dvou se jezdí na Ostravu a třetí funguje pro osobní auta jedoucí na Prahu. Právě třetí pruh by měl podle Rybky v příštích dnech začít sloužit i pro kamiony, aby se tím rozmělnila doprava. „Vyvažuje se tím bezpečnost s plynulostí,“ uvedl Rybka.



Dalším opatřením je nasazení policistů na motocyklech. „Jezdí ve dvou až ve třech. Pokud bude například nehoda, jsou schopní tam dojet co nejrychleji, nehodu vyhodnotit, zadokumentovat a vozidla dát bokem, aby se uvolnil jízdní pruh,“ informoval Rybka. Podle něj budou policisté na motorkách kontrolovat i dodržování pravidel a podobně.



Právě kvůli uzavírkám řešili policisté na dálnici od konce března asi 40 nehod. Podle Rybky jich bylo 30 méně závažných, u nich policie nemusela být, přesto ji lidé zavolali. Zbytek případů byl vážnějšího charakteru s ohledem na způsobenou škodu nebo na to, že se při nich zranili lidé. Nikdo ale nezemřel. I drobné nehody však mohou způsobit dopravní kolaps.

Policisté také dali podnět k úpravě dopravního značení. Rybka uvedl, že problémy v dopravě způsobilo několik faktorů dohromady. Kromě rekonstrukce dálnice je to zahájená přeložka tramvajové trati z ulice Dornych na ulici Plotní v Brně, kam lidé sjíždějí z dálnice D1 i dálnice D2, aby se dostali do centra, nebo opačným směrem. Dále je to rekonstrukce na příjezdu od dálnice D2, která se kříží s dálnicí D1. Komplikace způsobily i uplynulé velikonoční svátky nebo veletrh Techagro, kvůli čemuž byl hustší provoz.

Podle Rybky po 190. kilometru dálnice D1 projede v pracovní dny za 24 hodin kolem 75.000 aut. Ředitelství silnic a dálnic bude úsek opravovat do půlky června.