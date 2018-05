Policie stíhá úřednici úřadu práce za rozsáhlé podvody s dávkami. Mohla získat přes tři miliony korun

TEPLICE Policie obvinila z rozsáhlých podvodů bývalou úřednici úřadu práce v Teplicích. Je podezřelá, že podvodem získala více než tři miliony korun, řekl v pondělí policejní mluvčí Daniel Vítek. Kriminalisté obvinili i další tři lidi, na jejichž účty si žena peníze posílala. Žena podle kriminalistů zhruba tři roky vystavovala fiktivní žádosti o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, což jsou dávky hmotné nouze.

„V těchto žádostech měla zneužít osobní údaje lidí vedených v evidenci úřadu, kterým původně tyto dávky náležely, ale pobírat je z různých důvodů přestali. Ve fiktivních spisech sama vypisovala osobní údaje bývalých klientů a uváděla čísla bankovních účtů, na které si pak nechala neoprávněně zasílat finanční prostředky,“ uvedl Vítek.



Žádosti pak devětatřicetiletá žena podle policie skartovala a na podvody tak tři roky nikdo nepřišel. Vše se zjistilo až poté, co přešla na jiný úřad a pokusila podle Vítka o další podvody. „Žena byla v uplynulých dnech obviněna ze zločinu podvodu, za který jí s ohledem na způsobenou škodu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ doplnil mluvčí.

Dalšími stíhanými jsou známí úřednice. Muže a ženu policie stíhá za podvod spáchaný formou spolupachatelství. Podle kriminalistů si od úřednice nechávali měsíčně posílat na své účty desetitisícové částky a následně je přeposílali na konto ženy.

„Za necelé tři roky přes účty každého z obou obviněných prošlo 900 tisíc korun, takže si museli být vědomi, že tak vysoké částky nemohla od úřadu práce dostávat. Oba se měli spokojit s vysvětlením, že si sama nemůže nechat na svůj bankovní účet tyto částky posílat, protože se rozvádí s manželem a bojí se, aby o peníze nepřišla,“ uvedl mluvčí.

Čtvrtý stíhaný v kauze je další známý ženy. Také na jeho účet si žena peníze posílala, on je následně vybíral z bankomatu a ženě dával. „I on si musel být vědom, že takto vysoké dávky hmotné nouze nemohly být ženě ve skutečnosti úřadem vypláceny, když zde byla zaměstnaná a pobírala pravidelnou měsíční mzdu. Navíc se měl spokojit pouze s vysvětlením, že je žena v insolvenci a bojí se, aby tyto peníze nebyly vidět na jejím bankovním účtu,“ dodal mluvčí. Tím, že ženě pomáhal zatajovat příjmy před věřiteli, se podle kriminalistů dopustil maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu až pět let vězení.