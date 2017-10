Policie stíhala ženu kvůli alimentům, ačkoliv je řádně platila. Nezákonné, rozhodla žalobkyně

PRAHA Neobvyklý případ, v němž policie stíhala ženu kvůli zanedbání povinné péče, ačkovliv alimenty posílala ve výši, jakou jí určil soud, má nový vývoj. Dozorující státní zástupkyně obvinění ženy zrušila. Policie tak má případ znovu na stole. Je velmi pravděpodobné, že ho odloží.

Vyšetřovatel stíhal ženu kvůli tomu, že v období od listopadu 2016 do září 2017 řádným způsobem nedostála vyživovací povinnosti vůči svým dvěma nezletilým dětem. Ačkoliv potomkům posílala peníze podle nařízení soudu, podle policie bylo v jejích finančních možnostech dávat jim vyšší částku. Ženu proto v září obvinila ze zanedbání povinné péče. Do příběhu se však podle zjištění serveru Lidovky.cz vložila státní zástupkyně, která stíhání zastavila.

„Přezkoumala postup policejního orgánu a zjistila, že usnesení je možno hodnotit jako neodůvodněné a nezákonné,“ stojí v rozhodnutí dozorující žalobkyně Evy Vackové, do něhož Lidovky.cz nahlédly. Vyšetřovatel původní text obvinění postavil na tom, že osmatřicetiletá žena připravila své děti o více peněz na alimentech úmyslně. Podle státní zástupkyně je však takový závěr v přímém rozporu s tím, jaké důkazy policie nasbírala.

Server Lidovky.cz vzhledem ke dvěma nezletilým dětem, citlivé povaze případu a vyhroceným okolnostem provázejícím spor obou rodičů nebude uvádět jména ani další zbytné podrobnosti. Osmatřicetiletá P. S. žije v jedné obci poblíž Prahy, s manželem se rozvedla v roce 2009. Obě děti pobývají u otce, paní S. je vídá čtyři dny v týdnu. Soud jí v roce 2010 uložil, aby potomkům posílala tisíc korun měsíčně.

Trestní oznámení podal bývalý tchán

„Částka je symbolická, protože v době, kdy jsme se rozvedli, jsem byla na mateřské, víc jsem platit nemohla. Nemohla jsem částku ani v průběhu let zvyšovat, protože jsem opakovaně byla na pracovním úřadě,“ vysvětlila už dříve serveru Lidovky.cz na první pohled nízké výživné paní S. Své finanční zázemí ale později stabilizovala a od roku 2015 má stálou práci. Otci proto nabídla, že alimenty navýší. Vlivem nefunkčních osobních vztahů však k dohodě nedošlo, její bývalý muž ani u soudu o výraznější výživné nežádal.

Obrat nastal letos v lednu, kdy otec dětí už žádost o navýšení výživného k soudu poslal. O dva týdny později navíc zmocněnec dětí, shodou okolností bývalý tchán paní S., na ni podal trestní oznámení. Podání na policii vyústilo v zářijové obvinění. Vyšetřovatel začal P. S. stíhat, přestože plnila povinnost podle původního rozsudku, opakovaně vyjádřila vůli přispívat dětem více a navíc běželo u soudu řízení o zvýšení alimentů.

Několik odborníků oslovených serverem Lidovky.cz se tak nad postupem policie podivilo, podle nich se minimálně ukvapila. „Možné to je, ale opravdu je to zvláštní. Navíc když stále běží soudní řízení o úpravě vyživovací povinnosti,“ sdělil třeba vedoucí Katedry trestního práva Univerzity Karlovy Jiří Jelínek. Podle exministryně spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera Daniely Kovářové měl stát sáhnout po měkčím nástroji než trestní represi. Například pokud by soud seznal u dětí hmotnou nouzi, vydal by předběžné opatření. Nic takového se ale nestalo.

Aktuální krok dozorující státní zástupkyně tak v důsledku dává expertům za pravdu. „Ve věci jsou shledány důvodné pochybnosti o naplnění všech zákonných znaků skutkové podstaty daného trestného činu, zejména naplnění subjektivní stránky,“ uvedla dále žalobkyně Vacková ve svém rozhodnutí, jímž usnesení o zahájení trestního stíhání paní S. zrušila. Vyšetřovatel tak musí zvážit, jak bude postupovat dál.

Jednání policie bylo šikanózní, míní paní S.

Paní S. aktuální stanovisko žalobkyně přivítala, cítí prý velkou úlevu. Jednání policie považuje za jednostranné. „Státní zástupkyně věc znovu posoudila a nezbylo jí jinak, než mi dát za pravdu a stíhání zrušit pro nezákonnost a neodůvodněnost. Je zjevné, že v mém případě šlo o cílené šikanózní jednání ze strany policie,“ sdělila serveru Lidovky.cz.

Exministryně Kovářová, která se živí jako advokátka se specializací na spory rodičů o výživné, postup státní zástupkyně kvituje. Potvrzuje to její pohled, že stát by v takto vyhrocených kauzách měl postupovat ohleduplně. „Chválím státního zástupce za sebevědomí a nezávislost. Někdy je prostě bolestné vidět, jak někdo nesmyslně obviněný musí absolvovat celou anabázi až k soudu a až tam je zproštěný. Přitom se tam vynakládají enormní finanční a personální prostředky a tomu člověku policie zkazí celý život,“ míní.

Server Lidovky.cz požádal mluvčí příslušného policejního oddělení o reakci na nový vývoj, ale vyjádření vyšetřovatele nezprostředkovala. Podle šéfa katedry trestního práva Jelínka nyní policii po rozhodnutí žalobkyně nezbývá mnoho prostoru pro manévrování. „Tohle je poměrně jednoduchá skutková věc, čili pokud to státní zástupce vrátil, tak by měl policejní orgán věc odložit,“ poznamenal profesor Jelínek.