Policie zasahuje u advokátů. Kvůli daňovým únikům za 40 milionů

PRAHA Vrchní státní zastupitelství v Praze potvrdilo, že policie zasahuje v advokátní kanceláři. A to kvůli daňovým podvodům za desítky milionů korun. Podle webu Info.cz jsou detektivové v kanceláři MSB Legal, právníků lobbisty Ivo Rittiga. Nepřímo to potvrdila i šéfka vrchních žalobců Lenka Bradáčová na dotaz LN.

„Národní centrála proti organizovanému zločinu, expozitura Hradec Králové, na pokyn dozorového státního zástupce trestní stíhání dvou osob pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby trestního zákoníku, jehož se měli dopustit tím, že nepodali za daňový subjekt, kyperskou společnost, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a tuto daň neuhradili, ačkoliv došlo ke zdanitelnému plnění,“ napsal LN sekretariát Bradáčové.



Případ dozoruje státní zástupce Adam Borgula.

MSB Legal sice nezmínila, ale dotaz směřoval právě na tuto kancelář. Podle vyjádření žalobců připravili stát o téměř 40 milionů korun. „Tímto jednáním pak měli zkrátit daň z příjmu nejméně o 38.267.757,50 korun,“ uvedli v prohlášení žalobci.

Advokát kanceláře David Michal na dotazy LN nereagoval. Podle informací LN je zmíněný zásah výsledkem několikaletého šetření v rámci spisu nazvaný Věž.

Na MSB ukázal expolicista Komárek

U každého policejního zásahu u advokátů musí asistovat i zástupce České advokátní komory (ČAK). Její mluvčí Iva Chaloupková nechtěla uvést přesné místo, kde jsou detektivové. „Na dnešek byla nahlášena domovní prohlídka. Nevíme, kde probíhá, ale účastní se jí zástupce advokátní komory – tak, jak ukládá trestní řád. Více informací v tuto chvíli nemáme, informace nyní mají poskytovat ti, kteří domovní prohlídku organizují,“ uvedla pro LN Iva Chalouková, mluvčí ČAK.



Právě na MSB Legal ukázal v prosinci Jiří Komárek, bývalý vysoce postavený důstojník protimafiánské policie. Podle jeho informací se advokát kanceláře MSB Legal David Michal zajímal o vyšetřovatele pražské kriminálky Pavla Nevtípila, jestli nebyl zadržen. Jeho slova údajně zachytily policejní štěnice ve chvíli, kdy probíhalo zatýkaní policistů v kauze Beretta loni v květnu.

Co přesně řekl u soudu Komárek? „Když se (Michal – pozn. red.) dovídá, že pan Nevtípil není mezi zadrženými, tak to do telefonu komentuje slovy:,Tak ten Nevťa (myšleno Nevtípil – pozn. red.) zadržen nebyl,‘“ řekl soudu Komárek. Podle něj Michal ještě dodal: „To jsem si tedy oddech. Ten byl pro nás klíčový v době, kdy probíhalo Čapí hnízdo.“ (Vyšetřování Čapího hnízda začalo v roce 2015 – pozn. red. ) Komárek vychází z odposlechů v kanceláři Davida Michala.

Komárkova slova ale zpochybnila šéfka pražských vrchních žalobců Bradáčová, která dozoruje případ Beretta. „Pan obviněný Komárek obsah odposlechu vámi označené věci nezná a ani je znát nemůže, neb se s nimi nikdy neseznámil. V tomto kontextu je třeba hodnotit obsah i validitu jeho slov. Kvalitu a motivaci obhajoby obviněných obecně blíže nekomentujeme,“ napsala v prosinci LN. Rozpor zmíněný Bradáčovou může podle zjištění LN souviset s tím, že si Komárek u soudu popletl kauzy, z nichž odposlechy čerpal. VÍCE ZDE: