Záhadné utonutí hollywoodské hvězdy. Policie se 36 let po smrti Woodové opět zajímá o jejího manžela

LOS ANGELES/PRAHA Hollywoodská herečka Natalie Woodová utonula za nejasných okolností před šestatřiceti lety. Vyšetřovatelé její případ nedávno znovu otevřeli a nyní začali projevovat zájem o jejího tehdejšího manžela, herce Roberta Wagnera. Mnohé okolnosti totiž nasvědčují tomu, že mohl na její smrti nést podíl.

Vyšetřovatel John Corina oznámil ve čtvrtek, že se policie začala zajímat o herce Roberta Wagnera v šestatřicet let starém případu záhadného utonutí jeho manželky, slavné herečky Natalie Woodové. „Teď už víme, že je posledním člověkem, který byl s Natalií předtím, než zemřela,“ uvedl. Losangeleská policie následně oznámila, že smrt Woodové oficiálně kategorizuje jako „podezřelou“.

Natalie Woodová a Robert Wagner v roce 1972.

Natalie Woodová zmizela 28. listopadu 1981 z večírku na jachtě plující poblíž kalifornského ostrova Santa Catalina. Večer strávila ve společnosti Wagnera a kolegy,- a údajného milence - Christophena Walkena, s nímž tehdy natáčela film Brainstorm. Na jachtě byl také její kapitán Dennis Davern. Hereččino tělo bylo nalezeno druhý den ráno ve vodě.

Vyšetřovatelé na něm objevili pohmožděniny a odřeniny, smrt Woodové ale po dvou týdnech prohlásili za nešťastnou náhodu. Domnívali se, že opilá herečka, v jejíž krvi navíc našli prášky na bolest, které účinky alkoholu ještě stupňovaly, vypadla z lodi bez cizího přispění.

Jachta Splendour, z níž Woodová v listopadu 1981 zmizela.

Nikdo neví, jak herečka skončila ve vodě

Smrt Woodové už tehdy vzbuzovala kontroverze. Jednak bylo o herečce známo, že má strach z hluboké vody, jednak se výpovědi svědků rozcházely. Způsob, jakým se dostala do vody, nebyl nikdy přesně zjištěn.



V roce 2011 policisté případ znovu otevřeli. Vedla je k tomu změněná výpověď kapitána Daverna, který přiznal, že vyšetřovatelům v minulosti lhal. Zamlčel prý hlasitou hádku mezi Woodovou a jejím manželem, která se měla odehrát těsně před hereččiným zmizením. Uvedl také, že Wagnera zjištění, že herečka na lodi není, nijak zvlášť nerozhodilo a ani se nesnažil ji hledat. Podle Daverna je herec za její smrt zodpovědný.

Natalie Woodová v roce 1981.

Wagner veřejně popřel, že by měl se smrtí své manželky cokoli společného. V jeho neprospěch ale svědčí skutečnost, že s vyšetřovali již šest let odmítá spolupracovat. Podle Coriny také v minulosti neustále pozměňoval svou verzi osudného večera.



Za Wagnera se provdala dvakrát

Natalie Woodová se narodila v roce 1938 jako Natalia Nikolajevna Zakharenko do ruské rodiny žijící v San Francisku. Matka z ní chtěla mít herečku, a tak se rodina odstěhovala do Los Angeles. V prvním filmu se Natalie objevila už ve čtyřech letech. Za 43 let svého života jich nakonec natočila padesát šest, posledním z nich byl právě nedokončený Brainstorm. Mezi její nejznámější role patří Maria v muzikálu West Side Story či Susan v klasickém americkém vánočním snímku Zázrak na 34. ulici. Woodová byla třikrát nominovaná na Oscara - za vedlejší roli ve filmu Rebel bez příčiny, kde hrála po boku Jamese Deana, a za hlavní role ve snímcích Třpyt v trávě a Muž, o němž nic nevím. Byla držitelkou tří Zlatých glóbů.



Budoucí hvězda Natalie Woodová ve filmu Zázrak v New Yorku (USA 1947).

Za Roberta Wagnera se Woodová vdala dvakrát. Jejich první manželství trvalo od roku 1957 do roku 1962, podruhé se vzali roku 1972, deset let před hereččinou smrtí. V roce 1974 porodila Wagnerovi dceru Courtney. Mezi lety 1969 a 1971 byla Woodová vdaná za producenta Richarda Gregsona, s nímž měla dceru Natashu, která se také stala herečkou.

Wagner se narodil v roce 1930. Zahrál si například ve snímku Růžový panter či kriminálním seriálu Hart a Hartová. Objevil se také v seriálu Dva a půl chlapa.