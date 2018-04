Policisté obvinili šest cizinců ze znásilnění turistky v pražském hotelu

Praha Policisté ve středu obvinili šest cizinců, kteří údajně v noci z neděle na pondělí znásilnili turistku v hotelu v pražské Náprstkově ulici. Hrozí jim až deset let vězení. Pro všechny obviněné navrhl státní zástupce vazbu. Informaci serveru Novinky.cz potvrdil mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

„Kriminalisté prvního policejního obvodu obvinili šest cizinců z trestného činu znásilnění a podali podnět na jejich vzetí do vazby. O té bude ve středu rozhodovat soud. Všem šesti mužům ve věku dvaceti až čtyřiadvaceti let hrozí za trestný čin znásilnění ve druhém odstavci trestního zákoníku dva roky až deset let vězení,“ řekl Daněk.



Podle policistů se turistka s jedním z mužů seznámila v noci v baru. Domluvili se, že půjdou k němu na pokoj, muž ale následně přivedl svých pět kamarádů. Poté ženu údajně znásilnili. „Všech šest mužů, kteří jsou ročníky narození 1994 až 1998 bylo zadrženo policisty,“ uvedl dříve Daněk.

Podle zjištění Práva jsou obvinění původem z Alžírska, poškozená žena zase z Irska. Další informace naleznete zde.